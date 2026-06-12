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Niğde’de araç şarampole devrildi: 5 kişi yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Niğde’de araç şarampole devrildi: 5 kişi yaralı

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik köyü mevkide meydana gelen kazada İ.A. (49) idaresindeki SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan R.T. (45), B.H. (13), G.E.A. (11) ile F.T. (89) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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