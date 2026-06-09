Bagaj kotası dostu Benetton valiz şimdi indirimde!

Seyahat hazırlıklarının en önemli parçası şüphesiz güvenilir ve taşınması kolay bir valiz. Yıllarca size eşlik edecek, havaalanındaki zorluklara iyi dayanacak ve hafifliğiyle size yük olmayacak bir valiz arıyorsanız doğru yerdesiniz. Zırhlı çift tekerlekleri ve güvenliği üst seviyeye taşıyan TSA kilit sistemiyle fark yaratan United Colors of Benetton kabin boy valiz indirimde! Fırsatı yakalamak için hadi içeriğe geçelim!

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United Colors of Benetton Kabin Valiz

Seyahatlerinize yüksek konfor ve fonksiyonellik katan United Colors of Benetton kabin boy valiz, muadillerine göre çok daha hafif gövde yapısı ile bagaj kotası dostu bir kullanım sunuyor. 36x55x 21 cm ölçülerine ve sadece 2,1 kg ağırlığa sahip olan ürün, kaliteden ödün vermeyen üst segment kumaş yapısıyla uzun ömürlü bir dayanıklılık vadediyor. 360 derece dönebilen dört adet çift ve zırhlı döner tekerleğiyle üstün hareket kabiliyeti ve güvenliğinizi en üst düzeyde tutan TSA kilit sistemiyle öne çıkan valizin içi ise eşyalarınızı organize edebilmeniz için file cep ile ayrılmış iki oda, bagaj kayışları ve ana bölmeler için bir ağ ayırıcı içeriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kabin için ideal hafif kaliteli. Sadece içinde arka demirleri belli oluyor alta kırılacak bir şey koyamazsınız. Tekerlekleri iyi, büyük."

"Bavul tamamen kumaştan yapıldığı için oldukça hafif, muadili plastik/pvc bavullara göre yarı yarıya hafif bu da özellikle low cost uçup sadece kabin valizi alıyorsanız yanınıza bir kaç parça daha kıyafet/eşya alabilmenize olanak sağlıyor ki en iyi özelliği bu. Tekerleri kaliteli, fermuarları da sağlam görünüyor umarım uzun yıllar kullanabilirim."

Bu içerik 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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