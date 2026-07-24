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Haşhaş da hasat dönemi sürüyor

Afyonkarahisar’ın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan haşhaş da hasat dönemi devam ederken, üreticilerin bu yıl rekolteden memnun oldukları belirtildi.

Haşhaş da hasat dönemi sürüyor

Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde temmuz ayı başlarında başlayan haşhaş hasadı devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerinde kasım ayında ekimi yapılan haşhaşlarda hasat sezonu temmuz ayının başında başladı. Üreticilerin yoğun mesai harcadığı hasadın, ağustos ayı başlarında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.
Haşhaş bitkisinin kapsülü ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılırken, kapsül içerisindeki haşhaş tohumu ise ezme ve yağ üretiminde değerlendiriliyor. Ayrıca haşhaş, birçok unlu mamulün yapımında da önemli bir kullanım alana sahip.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Ekipler, hasat süreci ve üretim teknikleri hakkında çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunurken, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

Haşhaş da hasat dönemi sürüyor 1

Haşhaş da hasat dönemi sürüyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
haşhaş Afyonkarahisar
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