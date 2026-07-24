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Terme’de tarla yangını

Samsun’un Terme ilçesinde bir tarla, yangında zarar gördü. Tarlasının kasten yakıldığını iddia eden yaşlı kadın şikayetçi oldu.

Terme’de tarla yangını

Olay, Terme ilçesi Emir Yusuf Mahallesi Alaşar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kadriye Moral’a (74) ait tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, yaşlı kadının geçimini sağladığı tarla zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Tarlasının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kasten yakıldığını iddia eden Kadriye Moral, sorumluların bulunmasını isteyerek jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini ve olayın kundaklama olup olmadığını belirlemek için incelemesini sürdürüyor.

Terme’de tarla yangını 1

Terme’de tarla yangını 2

Terme’de tarla yangını 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Terme
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