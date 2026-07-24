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Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu

Çekmeköy’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu takla atarak bariyerlere daldı ve karşı şeride geçti. Yola savrulan sürücü uzuv kaybı yaşarken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu

Çekmeköy’de Şile Otoyolu’nda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Takla atarak bariyerlere çarpan kamyon karşı şeride geçerken sürücü yola savruldu. Feci kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.

TAKLA ATIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Şile Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu 1

KAZANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULDU

Savrulan kamyon orta refüjdeki bariyerlere dalmasının ardından sürüklenerek karşı şeride geçti. Kazanın şiddetiyle sürücü A.A. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu 2

SÜRÜCÜ UZUV KAYBI YAŞADI

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından uzuv kaybı yaşadığı tespit edilen sürücü A.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu 3

ŞİLE OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, devrilen kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu 4

Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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