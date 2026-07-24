Takla atan kamyon yolu birbirine kattı! Sürücünün uzvu koptu

Çekmeköy’de Şile Otoyolu’nda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Takla atarak bariyerlere çarpan kamyon karşı şeride geçerken sürücü yola savruldu. Feci kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.

TAKLA ATIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Şile Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

KAZANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULDU

Savrulan kamyon orta refüjdeki bariyerlere dalmasının ardından sürüklenerek karşı şeride geçti. Kazanın şiddetiyle sürücü A.A. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ UZUV KAYBI YAŞADI

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından uzuv kaybı yaşadığı tespit edilen sürücü A.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ŞİLE OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, devrilen kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır