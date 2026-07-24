Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KOCAELİ İLİ İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KOCAELİ İLİ İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 24, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır