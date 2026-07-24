AHBAP soruşturması nasıl başladı? Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Gürlek AHBAP soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı." dedi.

Bakan Gürlek şunları ifade etti:

AHBAP SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı. Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti.