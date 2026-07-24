Yeni Parti ile ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayında açıkladı

CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel, bugün CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen vekil sayısı 91 oldu. Özel bugün PM ve YDK üyelerini de belirledi.

Yeni Parti, 91 milletvekili ile TBMM’deki ikinci parti olurken CHP’nin vekil sayısı 44’e düştü. CHP bu sayı ile TBMM’deki 5. Parti oldu.

10 VEKİL İDDİASI!

Gazeteci Sinan Burhan, Yeni Parti hakkında dikkat çeken kulis bilgilerini tv100 ekranlarında aktardı. Sinan Burhan, “5 milletvekili daha 30 Ağustos tarihinde Yeni Parti'ye katılacak. 1 Ekim tarihinde de 5 milletvekili katılacak. Amaç toplam vekil sayısını 101'e ulaştırmak.” ifadeleriyle geçişlerin süreceğini iddia etti.