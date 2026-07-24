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Yeni Parti ile ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayında açıkladı

Özgür Özel bugün CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti vekil sayısı 91 olarak açıklandı. Böylece Yeni Parti, TBMM'de en çok vekili olan ikinci parti oldu. Gazeteci Sinan Burhan Yeni Parti ile ilgili canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yeni Parti ile ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayında açıkladı
Recep Demircan

CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel, bugün CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen vekil sayısı 91 oldu. Özel bugün PM ve YDK üyelerini de belirledi.

Yeni Parti ile ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayında açıkladı 1

Yeni Parti, 91 milletvekili ile TBMM’deki ikinci parti olurken CHP’nin vekil sayısı 44’e düştü. CHP bu sayı ile TBMM’deki 5. Parti oldu.

Yeni Parti ile ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayında açıkladı 2

10 VEKİL İDDİASI!

Gazeteci Sinan Burhan, Yeni Parti hakkında dikkat çeken kulis bilgilerini tv100 ekranlarında aktardı. Sinan Burhan, “5 milletvekili daha 30 Ağustos tarihinde Yeni Parti'ye katılacak. 1 Ekim tarihinde de 5 milletvekili katılacak. Amaç toplam vekil sayısını 101'e ulaştırmak.” ifadeleriyle geçişlerin süreceğini iddia etti.

Yeni Parti ile ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayında açıkladı 3

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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