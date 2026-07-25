Yer: Çanakkale! Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Çan-Bayramiç kara yolu üzeri Etili köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Bayramiç istikametinden Çan'a seyir halinde olan Ş. Ö. idaresindeki otomobil iddiaya göre önüne çıkan yaban hayvanına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak tarlaya uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı sürücü Ş. Ö. ile eşi ve çocuğu yara almadan atlattı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır