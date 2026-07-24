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Keban Baraj Gölü’nde yaz dönemi balık örnekleme çalışmaları

Keban Baraj Gölü’nde yaz mevsimi balık örnekleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki İstilacı Türlerin Dağılım Alanlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi" adlı proje çerçevesinde, Keban Baraj Gölü’nde yaz mevsimi balık örnekleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Keban Baraj Gölü’nde yaz dönemi balık örnekleme çalışmaları

Keban Baraj Gölü’nde yaz mevsimi balık örnekleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki İstilacı Türlerin Dağılım Alanlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi" adlı proje çerçevesinde, Keban Baraj Gölü’nde yaz mevsimi balık örnekleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla, istilacı balık türlerinin göldeki dağılım alanları ve popülasyon yoğunlukları belirlenerek ekosistem üzerindeki etkilerinin ortaya konulması hedefleniyor. Saha ekipleri tarafından farklı istasyonlarda gerçekleştirilen örneklemelerle elde edilen veriler, bilimsel yöntemlerle analiz edilerek bölgedeki sucul biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacak.

Keban Baraj Gölü’nde yaz dönemi balık örnekleme çalışmaları 1

Keban Baraj Gölü’nde yaz dönemi balık örnekleme çalışmaları 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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