Akıllı saat arayışına son veren Apple Watch Gülümseten Kasım'da kaçırılmayacak fiyatta!
Akıllı saat arayışına son veren Apple Watch Gülümseten Kasım'da kaçırılmayacak fiyatta!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Akıllı saatler sadece zamanı göstermekten çok daha fazlasını sunuyor; adımlarınızı sayıyor, kalp atışınızı ölçüyor, uyku düzeninizi takip ediyor ve telefonunuzu elinize almadan bile birçok işlemi halletmenizi sağlıyor. Spor yaparken, çalışırken ya da sadece günlük rutinlerinizde size eşlik eden bir asistan arıyorsanız Apple Watch tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. Siz de Gülümseten Kasım’da fiyatı düşen en yeni Apple Watch serisi akıllı saatle gününüzü daha akıllı hale getirebilirsiniz!

Gün içinde attığımız her adımı, uyku kalitemizi, kalp ritmimizi ya da günlük hedeflerimizi takip etmek yalnızca sporculara özel bir lüks değil herkesin ihtiyacı haline geldi. Daha sağlıklı yaşamak, zamanı daha iyi yönetmek ve iletişimden kopmadan aktif kalmak isteyenler içinse akıllı saatler büyük bir kolaylık sunuyor. Bildirimleri görmek, aramaları yanıtlamak ya da sağlık verilerinizi anında analiz etmenizi sağlayan bir akıllı saate sahip olmak isterseniz Gülümseten Kasım’da fiyatı düşen Apple Watch Series 11modelini sepetinize eklemeden geçmeyin deriz!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Apple indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Vazgeçilmez sağlık özellikleriyle: Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Akıllı Saat

Akıllı saat arayışına son veren Apple Watch Gülümseten Kasım da kaçırılmayacak fiyatta! 1

Spor ve sağlık takibi için ideal bir akıllı saat olan Apple Watch Series 11 ile uyku skorunuzu ve kalp sağlığınızı takip edebilir, EKG çekebilir ve gece boyunca oksijen seviyenizi izleyebilirsiniz. İnce ve hafif tasarımıyla gün boyu rahat kullanırken, suya ve toza dayanıklı yapısıyla da her an yanınızda olur. Ayrıca, tüm antrenmanlarınızı detaylı ölçümlerle takip edebilir, hızlı şarj ve uzun pil ömrüyle kesintisiz kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Watch SE 2 vardı, bataryası eskidiği için buna geçtim. Zaten benim çok aktif kullandığım bir saat, çok memnundum, bu da aynı şekilde işlevsel ve kaliteli.”
  • "Alırken tereddüt ettim açıkçası. İnternetten teknolojik alet aldığım için, aldığım günün ertesi günü elime ulaştı. Direkt telefona bağlayıp orijinalliğini sorgulamaya gittim, kesinlikle orjinal, saat harika rengi görüntüsü mükemel hiç tereddüt etmeden bakabilirsiniz."
Ürünü İncele

En yeni serinin en uygun fiyatlı modeli olan Apple Watch SE 3 GPS akıllı saatte de büyük indirim var! İncelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İndirimdeki diğer Apple Watch akıllı saatlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Akıllı saat arayışına son veren Apple Watch Gülümseten Kasım da kaçırılmayacak fiyatta! 2

Bu içerik 6 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Apple Apple Watch
