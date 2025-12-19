Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem şehirde hem doğada: Salomon ayakkabının fiyatı Yılın Son Fırsatları'na özel düştü
Hem şehirde hem doğada: Salomon ayakkabının fiyatı Yılın Son Fırsatları'na özel düştü

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Doğa yürüyüşlerinden yağmurlu günlere kadar her koşulda size eşlik edecek bir yol arkadaşı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Outdoor denince en güvenilen serilerinden biri olan Salomon X Ultra'dan sizin için seçtiğimiz indirimli 360 modeli, hem koruma hem çeviklik konusunda tüm beklentileriniz karşılıyor. Yılın Son Fırsatları'nda indirime giren bu modeli kaçırmamak için acele edin, stoklar sınırlı!

Zemin ne kadar zorlu olursa olsun, doğru ayakkabıyla her adım daha güvenli. Salomon’un klasikleşmiş X Ultra serisinin en güncel üyelerinden biri olan X Ultra 360 da dengeyi ve konforu bir araya getiren yapısıyla hem şehirde hem de doğada performansınızı düşürmeden iyi görünmenizi sağlıyor. Yılın Son Fırsatları'na özel indirime giren Salomon ayakkabıyı incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Macera tutkunlarının tercihi: Salomon X ULTRA 360 Erkek Outdoor Ayakkabı

Salomon'un en iyi koşu ve yürüyüş ayakkabısı özelliklerini tek bir gövdede birleştiren X Ultra 360, All Terrain Contagrip® dış taban teknolojisi sayesinde hem ıslak hem de kuru zeminlerde yüksek zemin tutuşu sağlar, bu da engebeli arazilerde güvenle hareket etmenize yardımcı olur. Ayakkabının tasarımında kullanılan gelişmiş şasi yapısı, ayağı yanlardan destekleyerek burkulma riskini azaltırken hareket özgürlüğünden ödün vermez. Hafif ve nefes alabilir üst yüzeyi gün boyu ferah bir kullanım yaşatırken güçlendirilmiş burun kısmıysa çarpmalara karşı koruma sağlar. Hem kısa mesafe yürüyüşlerinde hem de uzun süreli outdoor aktivitelerinde dayanıklılığıyla öne çıkan bu model, doğa tutkunu herkes için iyi bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat hafif uzun zamandır salamon ayakkabı alıyorum son aldığım dahada gelişmiş . Çok memnunum."
  • "Tereddüt ederek aldım ama harika bir ayakkabı. Çok rahat. Ayağımı çok yakmıyor. Bağcık derdi olmaması süper. Ve tabanı harika kavrıyor. Güzel bir arazi ayakkabısı."
Bu içerik 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
salomon salomon ayakkabı salomon ayakkabı erkek
