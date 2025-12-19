Hem şehirde hem doğada: Salomon ayakkabının fiyatı Yılın Son Fırsatları'na özel düştü

Zemin ne kadar zorlu olursa olsun, doğru ayakkabıyla her adım daha güvenli. Salomon’un klasikleşmiş X Ultra serisinin en güncel üyelerinden biri olan X Ultra 360 da dengeyi ve konforu bir araya getiren yapısıyla hem şehirde hem de doğada performansınızı düşürmeden iyi görünmenizi sağlıyor. Yılın Son Fırsatları'na özel indirime giren Salomon ayakkabıyı incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Macera tutkunlarının tercihi: Salomon X ULTRA 360 Erkek Outdoor Ayakkabı

Salomon'un en iyi koşu ve yürüyüş ayakkabısı özelliklerini tek bir gövdede birleştiren X Ultra 360, All Terrain Contagrip® dış taban teknolojisi sayesinde hem ıslak hem de kuru zeminlerde yüksek zemin tutuşu sağlar, bu da engebeli arazilerde güvenle hareket etmenize yardımcı olur. Ayakkabının tasarımında kullanılan gelişmiş şasi yapısı, ayağı yanlardan destekleyerek burkulma riskini azaltırken hareket özgürlüğünden ödün vermez. Hafif ve nefes alabilir üst yüzeyi gün boyu ferah bir kullanım yaşatırken güçlendirilmiş burun kısmıysa çarpmalara karşı koruma sağlar. Hem kısa mesafe yürüyüşlerinde hem de uzun süreli outdoor aktivitelerinde dayanıklılığıyla öne çıkan bu model, doğa tutkunu herkes için iyi bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat hafif uzun zamandır salamon ayakkabı alıyorum son aldığım dahada gelişmiş . Çok memnunum."

"Tereddüt ederek aldım ama harika bir ayakkabı. Çok rahat. Ayağımı çok yakmıyor. Bağcık derdi olmaması süper. Ve tabanı harika kavrıyor. Güzel bir arazi ayakkabısı."

