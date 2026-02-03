Evine giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Tek bir sağlam eşya kalmamış

İstanbul'un Hadımköy semtinde yaşanan olay, boşanma sürecindeki bir kadını büyük bir şokla karşı karşıya bıraktı. İddiaya göre eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle boşanma aşamasında olan kadın, kişisel eşyalarını almak üzere birlikte yaşadıkları eve gitti.

EŞİ EVİ BU HALE GETİRMİŞ!

Eve giren kadın, dağılmış odalar, yırtılmış eşyalar ve kullanılamaz hale gelmiş ev eşyalarıyla karşılaştı. Kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde evin adeta harabeye döndüğü ve kullanılacak tek bir eşyanın dahi kalmadığı görüldü.

Yaşananların ardından büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, eşyaların bu hale eşi tarafından getirildiğini ileri sürdü.

Yaşananlarla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.