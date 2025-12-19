Hızlı ve etkili: Philips tıraş makinesindeki Yılın Son Fırsatları’nı kaçırmayın

Daha pratik bir tıraş süreci, daha net sonuçlar ve cilt dostu bir deneyim arayanların tercihi yeni nesil tıraş makinesi oluyor: Islak ve kuru kullanıma uygun tasarımlar, yüz hatlarına uyum sağlayan sistemler ve uzun ömürlü bıçak yapıları sayesinde günlük bakımı çok daha zahmetsiz hale geliyor. Siz de bakım alışkanlıklarınızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Philips tıraş makinesindeki Yılın Son Fırsatları’na özel indirimi kaçırmayın!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Islak ve kuru kullanıma uyugn: Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Yüz şekillendirmeden saç kesimine, vücut bakımından hassas düzeltmelere kadar aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçları tek cihazda toplayan Philips bakım seti, kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklarıyla her zaman keskin ve net bir sonuç veriyor. %100 metal bıçakları temiz bir tıraş sunarken vücut tıraş aksesuarı hassas bölgeleri koruyan özel sistemiyle güvenli kullanım gerçekleştiriyor. Tamamen su geçirmez tasarımı sayesinde temizliği son derece pratik, güçlü lityum iyon pili ise 120 dakikaya kadar kullanım ve 5 dakikalık hızlı şarj avantajı sağlayan makine, USB-A şarj yapısı sayesinde her yerde kolayca şarj edilebilen, çok yönlü ve dayanıklı bir bakım çözümü.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu çok kaliteli bir tıraş ve saç kesme makinesi. Bol miktarda aksesuarla birlikte geliyor ve hem sakal hem de vücut kılları için oldukça eksiksiz. Pili doğru kullanımla uzun süre dayanıyor. Hem tıraş makinesini hem de aksesuarlarını temizlemek çok kolay. Üç farklı tıraş ve saç kesme makinesi kullandım ve bunlardan biri tekrar bozulursa, tereddüt etmeden bunu alırım.”

“Geçmişte birkaç tıraş makinesi denedim. Bu şimdiye kadar kullandıklarımın en iyisi. Vücudun herhangi bir bölgesini tıraş edebilecek bir şey için harika bir fiyat.

Bu tıraş makinesi gerçekten çok memnunum. İyi ki bulmuşum.”

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.