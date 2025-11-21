Ev temizliğini kolaylaştıran Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım fırsatını kaçırmayın!

Yoğun günlerde temizlik için ekstra zaman ayırmak zor olsa da her gün kir, toz ve saç birikintileri artmaya devam ediyor. Neyse ki evinizin hijyenini korumak ve temizlik stresinden kurtulmak artık daha kolay. Robot süpürgelerin akıllı sensörleri ve güçlü emiş sistemlerinin yanında hem süpürme hem de silme işlemini aynı anda gerçekleştirmeleri bu sorunu sizi uğraştırmadan çözüyor. Biz de bunun için Gülümseten Kasım avantajıyla indirime giren Roborock robot süpürgenin özelliklerini sizin için anlattık!

Evin temizliği artık sizin değil teknolojinin işi: roborock Q8 Max Robot Süpürge

Roborock Q8 Max, 5,500 Pa’ya yükseltilmiş HyperForce emiş gücüyle farklı zemin türlerindeki kiri, tozu, saçı ve evcil hayvan tüylerini kolayca temizleyerek her zaman kusursuz bir temizlik gerçekleştirir. Yeni geliştirilen çift kauçuk ana fırça sistemi sayesinde saç dolanmaları minimuma inerken, özellikle halı üzerindeki tüy temizliği kapasitesi %20 oranında artar. Reactive Tech engel kaçınma teknolojisi, ışık sensörüyle engelleri akıllıca algılayıp çarpmaları önlerken uygulama üzerinden yasaklı bölgeleri belirlemenize de olanak tanır. 470 ml toz haznesi ve 350 ml su tankıyla silme ve süpürme işlemlerini aynı anda yapabilir, ayrıca su akışını yüzeydeki kirlenme seviyesine göre otomatik olarak ayarlar. 240 dakikaya kadar çalışma süresiyle geniş alanları rahatça temizleyen Roborock Q8 Max, şarjı bittiğinde otomatik olarak istasyona döner ve şarj tamamlanınca kaldığı yerden temizliğe devam eder.

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun araştırmalarım sonucunda sonunda bu robotu almaya karar verdim: Bir daha asla geriye bakmam! Haritalama özelliği mükemmel, uygulama üzerinden kullanımı kolay, hiçbir yerde takılıp kalmıyor ve hepsinden önemlisi, çok iyi!."

"Fıtığım nedeniyle aldım, bu da yatak altlarını ve ulaşılması zor yerleri temizlemeyi zorlaştırıyor. Daha önce bir Cecotec almıştım ama hep bozuluyordu; su sebili berbattı ve tamirhanede evde olduğundan daha fazla zaman harcıyordu. Roborock'u aldığımdan beri emiş gücü çok güçlü. Evimi temiz ve ferah bırakıyor. Onaylandı ve 5 yıldız."

Bu içerik 21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.