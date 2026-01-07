HABER

Samsung'dan fiyat artışı uyarısı

Yapay zeka veri merkezlerinin yarattığı devasa bellek (RAM/Depolama) talebi, küresel tedarik zincirini kilitledi. Bu nedenle artan bellek fiyatları sonrası birçok marka ürünlerine zam yapma sinyali verirken, Samsung da göz ardı edilmesi zor bir uyarıda bulundu.

Enes Çırtlık

Şu an dünyada bellek üretiminin büyük bir kısmı, devasa hacimlerde Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) kullanan yapay zeka sunucularını güçlendirmek isteyen şirketler tarafından kapışılıyor. Bu denli yüksek talep de küresel tedarik zincirini kilitlemiş ve bellek fiyatlarının artmasına neden olmuş durumda.

Bellek yongaları da akıllı telefonlardan akıllı buzdolaplarına kadar birçok teknolojik üründe kullanıldığı için, yaşanan durum bu ürünlerin maliyetlerini de yükseliyor. Yükselen maliyetlerin ise tüketicilere yansıtılması birçok kişi tarafından kaçınılmaz olarak görülürken, Samsung'dan önemli bir uyarı geldi.

SAMSUNG ÜRÜNLERİNİ FİYATLARINI YENİDEN BELİRLEYEBİLİR

Bloomberg'in haberine göre, Samsung, fiyat artışları konusunda uyarıda bulundu.

Samsung dan fiyat artışı uyarısı 1

Android Authority'de yer alan habere göre, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 fuarında Samsung'un Küresel Pazarlama Başkanı Wonjin Lee, bellek tedarikindeki sıkıntının gerçek olduğunu ve bunun maliyetleri yukarı çekmeye başladığını belirtti. Şirket, bu maliyetleri doğrudan müşteriye yansıtmak istemese de Lee, Samsung'un yeni ekonomik gerçekleri yansıtmak adına ürünlerini "yeniden fiyatlandırmayı" değerlendirmeye başladığını itiraf etti.

Reuters'a göre; Samsung, yaşanan bu sıkışıklığın ortasında geçtiğimiz yılın sonlarında kendi bellek sözleşme fiyatlarını %60'a varan oranlarda artırdı ve endüstri analistleri 2026'da da dik artışların devam edeceğini öngörüyor.

Bu konuda uyarı yapan tek şirket Samsung değil. Dell, Lenovo, Asus ve diğer büyük teknoloji markaları da artan bellek maliyetlerinden kaçamadıkları için PC ve diğer donanımlarda yaklaşan fiyat artışlarının sinyalini çoktan verdiler.

GALAXY S26'DA FİYAT ARTIŞI

Bu durum, Galaxy S26 serisi hakkındaki son söylentilerle de örtüşüyor. İlk raporlar, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin daha pahalı olabileceğini (Güney Kore'de yaklaşık 60 dolarlık bir artış) ancak ABD fiyatlarının aynı kalabileceğini öne sürüyordu; fakat bu küresel baskı, dengeleri değiştirebilir.

