Bulutların üzerinde yürümeye hazır mısınız? Camper ayakkabı sınırlı süre için indirimde

Bazen bir ayakkabı alırsınız, ayağınıza vurduğu için sadece özel günlerde giyip kenara atarsınız. Bazen de öyle bir ayakkabı bulursunuz ki eskiyene kadar ayağınızdan çıkarmazsınız. İşte iyi bir deri ayakkabı aslında budur; ayağınıza uyum sağlar ve sizi yormaz. Hazır Camper’da indirim varken her gün giymek isteyeceğiniz o rahat deri modele bir göz atmak için acele edin!

Ayaklarınızın hak ettiği konfor: Camper Beetle Erkek Deri Ayakkabı

Camper Beetle, hafiflik kelimesinin karşılığı olan bir model. Hakiki deri dış yüzeyi sayesinde ayağınızın nefes almasını sağlarken zamanla ayağınızın şekline göre esneyen ayakkabıda klasik bağcıklar yerine lastikli bağcık sistemi kullanıldığı için giyip çıkarması çok pratik; eğilip bağcık bağlama derdi yok. Altındaki hafif tabanı sayesinde bütün gün ayakta kalsanız bile yorgunluğunuzu azaltan Cmper Beetle, şehir hayatında çok koşturan ama görünümünden de ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı ayağıma mükemmel oturuyor. Köpeğimi çok sık gezdiriyorum ve inanılmaz derecede rahatlar. Biraz ince tabanına rağmen, zemindeki düzensizlikleri neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Çok yumuşaklar ve ayaklarınız içinde terlemiyor."

"Bu benim ikinci Camper Beetle ayakkabılarım. Mükemmel uyuyorlar; 42 numara giyiyorum ve tam oldu. İlk botlarımı bir buçuk yıl boyunca hiç bakım yapmadan giydim (ormanlarda yürüyüş yaptım, açık havada çalıştım, hatta onlarla yüzdüm...). Hala sağlamlar, kaynaklı dikişler yerinden oynamadı, deri biraz yıpranmış ama hala harika durumdalar. Gerçekten de onlara kötü davrandım. Bu ayakkabılara daha iyi bakacağım ve uzun süre dayanacaklarını düşünüyorum."

