Amasya'da biyogaz tesisinde facia! Zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ACI HABERİ VALİLİK DUYURDU

Amasya Valiliği hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır