İşten seyahate her an yanınızda: Samsonite sırt çantasında büyük indirim başladı!

Kalabalık bir metroda, yoğun bir günde veya hafta sonu seyahatlerinizde yanınızdaki çanta aslında gün boyu size eşlik eden en önemli yardımcınız. Hareket halindeyken bilgisayarınızı güvende olduğunu bilmek ve omuzlarınızda gereksiz bir ağırlık hissetmemek, günlük yaşam kalitenizi doğrudan etkiler. Kalitesiyle yıllara meydan okuyan Samsonite Guard IT 2.0 de avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. İşte detaylar!

Samsonite CM5-09-006 Guard IT 2.0 15.6" Notebook Sırt Çantası

Seyahatlerinizde valizinize takabileceğiniz taşıma bandına sahip Samsonite sırt çantası, 15,6 inç boyutuna kadar olan dizüstü bilgisayarlarınız için tasarlanan yumuşak dolgulu bölmesiyle cihazınızı darbelere ve çizilmelere karşı en üst düzeyde korur. Gelişmiş "Dura-Polyester" malzemesiyle uzun yıllar sürecek bir dayanıklılık sunarken ergonomik ve nefes alabilen omuz askılarıyla en yoğun günlerde bile taşıma konforunuzu maksimize eder. Akıllı düzenleyici cepleri, kalemlerinizden akıllı telefonunuza kadar tüm küçük eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olurken şık siyah tasarımıyla da her türlü kombininize kusursuzca uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel, sade, hafif, rahat, üniversite için hatta birkaç kıyafet için bile yeterince geniş. Boyun problemim olduğu için bana uygun. Bayıldım."

"Bu sırt çantası mükemmel işçiliğe, Samsonite kalitesine ve bolca cebe sahip. Büyük bir cebine 15 inçlik bir HP dizüstü bilgisayar ve bir tablet rahatça sığıyor. Ayrıca şemsiye ve su şişesi için elastik yan cepleri de var. İş ve iş seyahatleri için tavsiye ederim; hatta bavul sapına takmak için arkasında bir askı bile bulunuyor."

"Ana bölmeye 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar ve 10,2 inçlik bir iPad'im var ve rahatça sığıyorlar. Orta bölmeye kalem kutum, birkaç defter, yemek kutum, farem ve dizüstü bilgisayar şarj cihazım sığabiliyor, alt cep ise gördüğünüz gibi birçok başka şeyi aynı anda alabiliyor. Su şişem ve şemsiyem (su şişem biraz büyük olsa da) dış ceplere mükemmel bir şekilde sığıyor. Ayrıca, sırt çantası inanılmaz derecede hafif ve rahat."

