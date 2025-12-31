Coolist kompresörlü araç buzdolabı indirimi bugün bitiyor!

Uzun yola çıkarken veya doğada vakit geçirirken yiyecek ve içeceklerinizi bozulmadan saklamak büyük kolaylık. Dışarıdaki havadan etkilenmeden istediğiniz serinliğe ulaşmak içinse iyi bir buzluk şart! Seyahatlerinizde size gerçek bir buzdolabı konforu sunacak olan Coolist araç buzdolabı sadece bugün için indirimde, fırsatı değerlendirmek isterseniz hadi, içeriğe geçelim!

Profesyonel bir soğutma çözümü arayanlar için: Coolist CLK25 12-24 V 25 lt Kompresörlü Araç Buzdolabı [Enerji Sınıfı A]

Coolist CLK25, 25 litrelik kapasitesi ve güçlü kompresörü sayesinde içeceklerinizi sadece soğutmakla kalmaz, isterseniz dondurur. 12V ve 24V araç girişlerine uyumlu olduğu için otomobil, karavan veya teknelerde rahatça kullanılır. Dijital ekranı üzerinden sıcaklık ayarını kolayca yapabilir, sessiz çalışma özelliği sayesinde varlığını bile unutabilirsiniz. Düşük enerji tüketimiyle araç aküsünü korurken dayanıklı yapısıyla da her türlü zorlu yollara uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel soğutma ve dondurma olayı alınır aracı büyük olanlar için."

"Kargo süper cok güzel geldi buzdolabı mükemmel calışıyor soğutması süper tavsiye ederim."

