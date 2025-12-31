Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Coolist kompresörlü araç buzdolabı indirimi bugün bitiyor!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Coolist kompresörlü araç buzdolabı indirimi bugün bitiyor!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolculuk sırasında veya kampta soğuk bir şeyler içmek, yiyecekleri taze tutmak herkesin ihtiyacı. Özellikle sıcak havalarda ve uzun yolculuklarda bu konforu sağlamak bazen zor olabiliyor. Seyahatlerinizi çok daha keyifli hale getirecek Coolist araç buzdolabının indirimine saatler kalmışken, ürüne avantajlı bir fiyatla sahip olma fırsatını kaçırmayın!

Uzun yola çıkarken veya doğada vakit geçirirken yiyecek ve içeceklerinizi bozulmadan saklamak büyük kolaylık. Dışarıdaki havadan etkilenmeden istediğiniz serinliğe ulaşmak içinse iyi bir buzluk şart! Seyahatlerinizde size gerçek bir buzdolabı konforu sunacak olan Coolist araç buzdolabı sadece bugün için indirimde, fırsatı değerlendirmek isterseniz hadi, içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Coolist indirimlerinin tamamına göz atmak için burayatıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Profesyonel bir soğutma çözümü arayanlar için: Coolist CLK25 12-24 V 25 lt Kompresörlü Araç Buzdolabı [Enerji Sınıfı A]

Coolist kompresörlü araç buzdolabı indirimi bugün bitiyor! 1

Coolist CLK25, 25 litrelik kapasitesi ve güçlü kompresörü sayesinde içeceklerinizi sadece soğutmakla kalmaz, isterseniz dondurur. 12V ve 24V araç girişlerine uyumlu olduğu için otomobil, karavan veya teknelerde rahatça kullanılır. Dijital ekranı üzerinden sıcaklık ayarını kolayca yapabilir, sessiz çalışma özelliği sayesinde varlığını bile unutabilirsiniz. Düşük enerji tüketimiyle araç aküsünü korurken dayanıklı yapısıyla da her türlü zorlu yollara uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel soğutma ve dondurma olayı alınır aracı büyük olanlar için."
  • "Kargo süper cok güzel geldi buzdolabı mükemmel calışıyor soğutması süper tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Coolist kompresörlü araç buzdolabı indirimi bugün bitiyor! 2

Bu içerik 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Araç araba dondurucu
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

31 Aralık son: iPhone 17 için 75.000 TL'ye varan takas fırsatı

31 Aralık son: iPhone 17 için 75.000 TL'ye varan takas fırsatı

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

31 Aralık son: iPhone 17 için 75.000 TL'ye varan takas fırsatı

31 Aralık son: iPhone 17 için 75.000 TL'ye varan takas fırsatı

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Milyonlarca liralık malvarlığını TSK'ya bağışladı! 'Psikoz' tanısı konulup hastaneye yatırıldı

Milyonlarca liralık malvarlığını TSK'ya bağışladı! 'Psikoz' tanısı konulup hastaneye yatırıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

Uçuşlara kar engeli! THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

Modacı, manken, işletmeci… Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı! Partileri anlattı, uyuşturucu itirafında bulundu

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Maltepe’de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı

Maltepe’de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı

Samsun'da yüksek dalgalar sahili aşındırdı

Samsun'da yüksek dalgalar sahili aşındırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.