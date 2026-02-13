Ev Yaşam Ev Yaşam
Suya dayanıklı ve konforlu: The North Face sırt çantası indirimini kaçırmayın
Suya dayanıklı ve konforlu: The North Face sırt çantası indirimini kaçırmayın

Sultan Oğuz
İyi bir sırt çantası seçmek; yağmurlu bir günde kitaplarınızın ıslanmaması, ağır eşyalar taşıdığınızda sırt ağrısı çekmemek ve stilinizden ödün vermemek demektir. Fonksiyonelliği estetikle buluşturan The North Face Jester de şimdi kaçırılmayacak bir fiyat avantajıyla karşımızda. Etiket fiyatından tam 1006 TL düşen bu efsane model, dayanıklılığıyla yıllara meydan okumaya hazır. Eğer siz de hem şık hem de fonksiyonel bir çanta arayışındaysanız sizi içeriğe alalım!

Kaliteli bir sırt çantası sadece eşyalarınızı taşımaz, gün boyu konforunuzu sağlayan ve omuzlarınızdaki yükü hafifleten en sadık yol arkadaşınızdır. Dayanıklı malzeme ve ergonomik tasarımıyla uzun vadede hem sağlığınızı hem de eşyalarınızı koruyan The North Face Jester sırt çantasında da tam 1006 TL’lik bir indirim başlamışken günlük işlerinizden seyahatlerinize vazgeçilmeziniz olacak bu modeli gelin, birlikte inceleyelim!

Her koşulda yanınızda: The North Face Jester Sırt Çantası

Açık hava maceralarınız ve günlük şehir yolculuklarınıza ayak uydurmak için tasarlanan The North Face Jester, 27 litrelik geniş hacmiyle okul kitaplarından kıyafetlerinize kadar tüm ihtiyaçlarınızı zahmetsizce organize etmenizi sağlar. Sadece 410 gram ağırlığındaki hafif yapısı ve ergonomik boyutuyla (28,6x16,8x43,5 cm) gün boyu konfor sunan çanta, DWR su itici kaplaması sayesinde beklenmedik hava koşullarında eşyalarınızı neme karşı korur. Dış kısımdaki iki adet su şişesi cebi ve mont ya da kask gibi hacimli eşyaları sabitlemek için kullanılan elastik ip sisteminin yanında düşük ışıklı ortamlarda güvenliğinizi artıran yansıtıcı detaylarıyla Jester çanta, hem şehir içi kullanımda hem de hafta sonu seyahatlerinizde dayanıklılığı ve düzeni bir araya getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle dayanıklı ve yüksek kaliteli, dizüstü bilgisayarıma mükemmel uyuyor, koruma sağlıyor ve yine de hantal olmuyor (diğer şeyler için bolca yer bırakıyor). Çok sayıda cebi var ve omuzda çok rahat. Markanın kendisi bir garanti diyebilirim."
  • "Gerçekten kaliteli bir ürün, kardeşimde de North Face çanta var, bu yüzden benim de kendime bir tane almamın zamanı geldiğini düşündüm. Yeni üniversite öğrencisiyim ve tüm kitaplarımı ve MacBook'umu mükemmel bir şekilde taşıyor. Gerçekten sağlam ve yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Geçen hafta ailemle yaptığım bir seyahatte de kullandım, muhteşemdi!! İnanın bana, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri veya eşya taşıması gereken herkes bu çantayı alsın, kaçırılmayacak kadar iyi."
Bu içerik 13 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

 Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

 Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

 Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

 50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

 "Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var

 Sevgililer Günü’ne özel PS5 Slim setinde avantajlı fiyat!

 Jilete elveda! Philips OneBlade günün fırsat ürünü oldu

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

