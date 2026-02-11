Ev Yaşam Ev Yaşam
Evde yokken bile yanında olun: Haustier otomatik mama kabındaki fırsatı kaçırmayın
Evde yokken bile yanında olun: Haustier otomatik mama kabındaki fırsatı kaçırmayın

İş seyahatleri, yoğun iş saatleri veya dışarıdaki planlar... Hayat ne kadar hareketli olursa olsun, evcil hayvanınızın düzenli beslenmesi her şeyden önemli. İşte bu ihtiyacı profesyonelce çözen Haustier akıllı mama kabı, hassas porsiyon kontrolü ve kamera sistemiyle size büyük bir güven ve rahatlık sunuyor. Şu an indirimdeki ürünün tüm özelliklerini keşfetmek ve sepetinize eklemek için gelin, içeriğe göz atalım!

Dışarıdayken aklınızın evde kaldığını biliyoruz, bu yüzden harika bir öneriyle geldik: Dostunuzun aç kalıp kalmadığını düşünmek veya porsiyon ayarını kaçırmak artık bir sorun değil çünkü Haustier QQ005 tüm besleme sürecini cebinize taşıyor. Şimdi indirimli fiyatıyla sahip olabileceğiniz bu akıllı yardımcının stokları tükenmek üzere, acele edin!

Dostunuzun dijital asistanı: Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı [Enerji Sınıfı A+]

Evde yokken bile yanında olun: Haustier otomatik mama kabındaki fırsatı kaçırmayın 1

Haustier akıllı mama kabı, yoğun iş temposunda veya seyahatlerinizde patili dostunuzun beslenme düzenini tamamen kontrol altına almanızı sağlar. 6 litrelik geniş haznesiyle bir haftadan uzun süre besleme kapasitesine sahip olan cihaz, iOS ve Android uyumlu uygulaması üzerinden günde 10 öğüne kadar planlama yapmanıza olanak tanır. Her bir porsiyonu 7-9 gram arasında değişen hassas ayarı sayesind, tek seferde 20 porsiyona kadar besleme yapabilir, entegre 480P kamerası ile mama kabındaki doluluk oranını anlık olarak takip edebilirsiniz. Üstelik güvenli kilit mekanizması mamanın tazeliğini korurken tek yönlü ses iletimi ve manuel besleme tuşu ile dostunuzla olan bağınızı her an canlı tutar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Akıllı kedi maması kabını aldıktan sonra gerçekten hayatım kolaylaştı. Kedimin öğünlerini artık ne saatinde ne de gramajında aksatma derdim kalmadı. Uygulama üzerinden günlük kaç defa, hangi saatlerde ve kaç gram vereceğinizi ayarlıyorsunuz, gerisini mama kabı sizin için hallediyor. Bu sayede hem düzenli besleme sağlıyorum hem de içim çok rahat."
  • "Böyle bir ürün alacaksanız mutlaka "KAMERALI" versiyonu tercih edin. Kamerasız olanlar ile fiyat farkı da az. Kediniz ya da köpeğiniz ile "uzaktan" iletişim kurabilmek, onu uzaktan görebilmek çok iyi bir duygu. İyi geliyor insana... Güven veriyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

