Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı!

Klasik çiçeklerin zarafetini seviyor ama onların birkaç gün içinde solup gitmesine üzülüyorsanız, bu Sevgililer Günü’nde aşkınızı zamansız bir dekora dönüştürmeye hazır olun. Çünkü sizin için her kadının kalbini çalan çiçekleri, hiç bitmeyecek bir yapım eğlencesi ve romantizmle buluşturan en popüler LEGO setlerini seçtik. Sevgililer Günü’ne özel avantajlı fiyatlarla sunulan bu ikonik setleri keşfetmek ve hediyenizi unutulmaz kılmak için listemize göz atın!

1. LEGO Icons Gül Buketi

Kullanıcılar ne diyor?

2. LEGO Botanicals Çiçekli Kaktüs (482 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu, eşim için ekstra bir hediyeydi ve bu Lego bitkisini yapmaktan çok keyif aldı. Tasarımı gerçekten güzeldi ve gerçek bir kaktüsün harika bir alternatifiydi.”

“Hediye olarak aldım, hızlıca geldi ve harika görünüyor. Hediye edeceğim kişinin çok seveceğini bildiğim için heyecanla bekliyorum!”

3. LEGO Botanicals Küçük Sarı Buket (373 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu kadar düşünceli küçük bir hediye için de gerçekten uygun. Dürüst olmak gerekirse, sadece kendim için inşa etmek için başka bir tane alabilirim! Özel biri için benzersiz, kişisel ve sevimli bir şey arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim.”

“Eşim bu küçük hediyeyi çok sevdi. Normalden biraz daha uzun süre dayanan çiçeklerdi. Onları bir araya getirmek ve içine koymak için sevimli vazolar bulmak onu eğlendirdi. Genel olarak güzel bir set.”

4. LEGO Botanicals Mini Orkide (274 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

5. LEGO Icons Çiçek Buketi (756 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper ürün. Eşime aldım. Çıl-dır-dı.”

“ben eşime hediye olarak aldım. Normal çiçeklerin bile fiyatı uçup gitmişken, hiç solmayan, yaparken keyif alınan ömürlük bir hediye veya kendinizi şımartma seti :) Güzel bir vazo içinde harika bir aksesuar. Üstelik uzaktan bakan bazı arkadaşlar gerçek zannedip, yanına gidince aa bu LEGO mu diye şaşırınca daha keyifli oluyor.”

6. LEGO Icons Krizantem (278 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kurulumu çok eğlenceli ve basit. Ayrı ayrı paketli geliyor. Tam çalışma masası boyutlarında, bir hediye için ideal boyutlarda. Kargo söylenilenden bir gün erken bile geldi.”

7. LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi (939 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kız arkdaşıma hediye olarak aldım, parçaları daha birleştirmedik ama Amazon ile hızlı gönderim sağlandı teşekkürler. Ve orijinal LEGO.”

“Bunları kız arkadaşım için aldım ve o da bayıldı. Harika bir hediye fikri.”

8. LEGO Icons Erik Çiçeği (327 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşim için hediye olarak aldım. Çok güzel görünüyor. Montajını yaparken çok keyif alacağına eminim. İyi paketlenmiş ve zamanında geldi.”

“Evin estetiğine katkıda bulunacak harika bir yapı. Eşim bu parçayı yapmayı çok sevdi ve yaklaşık 45 dakika sürdü.”

9. LEGO Botanicals Papatyalar (133 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalite tam da beklediğiniz gibi; her şey birbirine sağlam bir şekilde oturuyor, bu sayede çiçekler kırılgan veya dağılacakmış gibi hissettirmiyor. Hediye arıyorsanız veya eviniz için biraz farklı bir dekoratif eşya istiyorsanız harika bir seçim.”

“Genel olarak, her yaştan çiçek sever için düşünceli bir hediye fikri ve geleneksel LEGO oyun setlerine eğlenceli bir alternatiftir.”

10. LEGO Botanicals Mini Bonsai Ağaçları (709 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“LEGO Mini Bonsai Ağaçları setini yapmaya bayıldım! LEGO Botanik koleksiyonunun bir parçası olan bu set, zarif tasarımı ve sakinleştirici estetiğiyle gerçekten öne çıkıyor. Yapım süreci eğlenceli ve rahatlatıcıydı; sinir bozucu olmadan işleri ilginç kılacak kadar zorlayıcıydı.”

“Yetişkin LEGO hayranları veya zihinsel, yaratıcı aktivitelerden hoşlanan herkes için mükemmel bir hediye. Şiddetle tavsiye ederim!”

Bonus: LEGO Botanicals Şans Bambusu (325 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“sakinleştirici bir yapım süreci ve güzel bir sergileme ürünü. Bitki severler ve Lego hayranları için harika bir hediye veya kişisel bir sürpriz.”

“Bu şans bambusu LEGO seti muhteşem! Yapım süreci sakinleştirici ve keyifliydi ve sonuç çok gerçekçi görünüyor. Saksısı ve ahşap görünümlü tabanı, herhangi bir odayı dekore etmek için mükemmel kılıyor. Harika bir hediye fikri ve LEGO veya bitki severler için çok güzel bir parça!”

