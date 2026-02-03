Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü denince akla gelen ilk şey çiçekler olsa da bu yıl hiç solmayacak bir sürprize ne dersiniz? Bir kadını çiçekle mutlu etmenin keyfini, birlikte inşa edebileceğiniz ve yıllarca dekorasyonunuzun bir parçası haline getirmek artık çok kolay. Sizin için kadınların en sevdiği çiçek türlerinden oluşan LEGO setleri derledik. Özel indirimlerle aşkınızı ölümsüzleştirmek için hadi, içeriğe geçelim!

Klasik çiçeklerin zarafetini seviyor ama onların birkaç gün içinde solup gitmesine üzülüyorsanız, bu Sevgililer Günü’nde aşkınızı zamansız bir dekora dönüştürmeye hazır olun. Çünkü sizin için her kadının kalbini çalan çiçekleri, hiç bitmeyecek bir yapım eğlencesi ve romantizmle buluşturan en popüler LEGO setlerini seçtik. Sevgililer Günü’ne özel avantajlı fiyatlarla sunulan bu ikonik setleri keşfetmek ve hediyenizi unutulmaz kılmak için listemize göz atın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

LEGO'nun Sevgililer Günü temalı ürünleri için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Sevgililer Günü'nde ek olarak E-Hediye Kartı almak için buraya tıklayabilirsiniz.

1. LEGO Icons Gül Buketi

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Eşime doğum günü hediyesi olarak aldım. Göründüğünden çok daha güzel.”
  • “Gerçekten kaliteli bir Lego ürünü, Amazon diğer yerlere kıyasla çok uygun fiyatlı. Ürün çok güzel ve hediye olarak alındı. Hediye olarak bitki veya çiçeklerden daha uzun süre dayanıyor.”
Ürünü İncele

2. LEGO Botanicals Çiçekli Kaktüs (482 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu, eşim için ekstra bir hediyeydi ve bu Lego bitkisini yapmaktan çok keyif aldı. Tasarımı gerçekten güzeldi ve gerçek bir kaktüsün harika bir alternatifiydi.”
  • “Hediye olarak aldım, hızlıca geldi ve harika görünüyor. Hediye edeceğim kişinin çok seveceğini bildiğim için heyecanla bekliyorum!”
Ürünü İncele

3. LEGO Botanicals Küçük Sarı Buket (373 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu kadar düşünceli küçük bir hediye için de gerçekten uygun. Dürüst olmak gerekirse, sadece kendim için inşa etmek için başka bir tane alabilirim! Özel biri için benzersiz, kişisel ve sevimli bir şey arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim.”
  • “Eşim bu küçük hediyeyi çok sevdi. Normalden biraz daha uzun süre dayanan çiçeklerdi. Onları bir araya getirmek ve içine koymak için sevimli vazolar bulmak onu eğlendirdi. Genel olarak güzel bir set.”
Ürünü İncele

4. LEGO Botanicals Mini Orkide (274 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Eşime doğum günü hediyesi olarak aldım. Göründüğünden çok daha güzel.”
  • “Gerçekten kaliteli bir Lego ürünü, Amazon diğer yerlere kıyasla çok uygun fiyatlı. Ürün çok güzel ve hediye olarak alındı. Hediye olarak bitki veya çiçeklerden daha uzun süre dayanıyor.”
Ürünü İncele

5. LEGO Icons Çiçek Buketi (756 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Süper ürün. Eşime aldım. Çıl-dır-dı.”
  • “ben eşime hediye olarak aldım. Normal çiçeklerin bile fiyatı uçup gitmişken, hiç solmayan, yaparken keyif alınan ömürlük bir hediye veya kendinizi şımartma seti :) Güzel bir vazo içinde harika bir aksesuar. Üstelik uzaktan bakan bazı arkadaşlar gerçek zannedip, yanına gidince aa bu LEGO mu diye şaşırınca daha keyifli oluyor.”
Ürünü İncele

6. LEGO Icons Krizantem (278 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kurulumu çok eğlenceli ve basit. Ayrı ayrı paketli geliyor. Tam çalışma masası boyutlarında, bir hediye için ideal boyutlarda. Kargo söylenilenden bir gün erken bile geldi.”
  • “Eşime doğum günü hediyesi olarak aldım. Göründüğünden çok daha güzel.”
Ürünü İncele

7. LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi (939 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kız arkdaşıma hediye olarak aldım, parçaları daha birleştirmedik ama Amazon ile hızlı gönderim sağlandı teşekkürler. Ve orijinal LEGO.”
  • “Bunları kız arkadaşım için aldım ve o da bayıldı. Harika bir hediye fikri.”
Ürünü İncele

8. LEGO Icons Erik Çiçeği (327 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Eşim için hediye olarak aldım. Çok güzel görünüyor. Montajını yaparken çok keyif alacağına eminim. İyi paketlenmiş ve zamanında geldi.”
  • “Evin estetiğine katkıda bulunacak harika bir yapı. Eşim bu parçayı yapmayı çok sevdi ve yaklaşık 45 dakika sürdü.”
Ürünü İncele

9. LEGO Botanicals Papatyalar (133 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kalite tam da beklediğiniz gibi; her şey birbirine sağlam bir şekilde oturuyor, bu sayede çiçekler kırılgan veya dağılacakmış gibi hissettirmiyor. Hediye arıyorsanız veya eviniz için biraz farklı bir dekoratif eşya istiyorsanız harika bir seçim.”
  • “Genel olarak, her yaştan çiçek sever için düşünceli bir hediye fikri ve geleneksel LEGO oyun setlerine eğlenceli bir alternatiftir.”
Ürünü İncele

10. LEGO Botanicals Mini Bonsai Ağaçları (709 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • “LEGO Mini Bonsai Ağaçları setini yapmaya bayıldım! LEGO Botanik koleksiyonunun bir parçası olan bu set, zarif tasarımı ve sakinleştirici estetiğiyle gerçekten öne çıkıyor. Yapım süreci eğlenceli ve rahatlatıcıydı; sinir bozucu olmadan işleri ilginç kılacak kadar zorlayıcıydı.”
  • “Yetişkin LEGO hayranları veya zihinsel, yaratıcı aktivitelerden hoşlanan herkes için mükemmel bir hediye. Şiddetle tavsiye ederim!”
Ürünü İncele

Bonus: LEGO Botanicals Şans Bambusu (325 Parça)

Sevgilinize hiç solmayan bir çiçek buketi alabileceğiniz LEGO fırsatları başladı! 11

Kullanıcılar ne diyor?

  • “sakinleştirici bir yapım süreci ve güzel bir sergileme ürünü. Bitki severler ve Lego hayranları için harika bir hediye veya kişisel bir sürpriz.”
  • “Bu şans bambusu LEGO seti muhteşem! Yapım süreci sakinleştirici ve keyifliydi ve sonuç çok gerçekçi görünüyor. Saksısı ve ahşap görünümlü tabanı, herhangi bir odayı dekore etmek için mükemmel kılıyor. Harika bir hediye fikri ve LEGO veya bitki severler için çok güzel bir parça!”
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Hem rahat hem tarz! New Balance indirimini kaçırmayın

Hem rahat hem tarz! New Balance indirimini kaçırmayın

 Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

 CAMPER erkek botta dev fırsat!

CAMPER erkek botta dev fırsat!

 Erkeklerin favorisi! Saç, sakal, vücut; hepsi bir arada pratikliği sunuyor...

Erkeklerin favorisi! Saç, sakal, vücut; hepsi bir arada pratikliği sunuyor...

 Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

 Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Soğuk havalarda ayaklarınızın bir numaralı dostu çoraplar!

Soğuk havalarda ayaklarınızın bir numaralı dostu çoraplar!

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
LEGO
İş birliği İçerikleri
Erkeklerin favorisi Philips tıraş makinesi indirimde!

Erkeklerin favorisi Philips tıraş makinesi indirimde!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

Columbia'nın ikonik modelinde kısa süreli büyük fırsat başladı!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

PUMA ayakkabılarda fiyatlar yarıya düştü!

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

Hem stil hem performans arayan erkekler için: HOVR Sonic 6

Hem stil hem performans arayan erkekler için: HOVR Sonic 6

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher

ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Erkeklerin favorisi Philips tıraş makinesi indirimde!

Erkeklerin favorisi Philips tıraş makinesi indirimde!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

Her mevsim yanınızda: Adidas Terrex ayakkabı günün fırsatı oldu

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a akıllı cam silme robotu geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bolu'da akran zorbalığı: Küçük kızları parkta sıkıştırıp dakikalarca dövdüler!

Küçük kızları parkta sıkıştırıp dakikalarca dövdüler!

Kredi çektirdi, maaşına el koydu yetmedi evini elinden aldı! Yaşlı kadının torun kabusu...

Kredi çektirdi, maaşına el koydu yetmedi evini elinden aldı! Yaşlı kadının torun kabusu...

Evine giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Tek bir sağlam eşya kalmamış

Boşanma aşamasındaki kadın hayatının şokunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştıkları genç kızı kabloyla bağlayıp tecavüz ettiler!

Sosyal medyadan tanıştıkları genç kızı kabloyla bağlayıp tecavüz ettiler!

Mersin'de feci kaza: Kontrolden çıkan cip, refüjde bekleyenlere çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Motosikletli saldırganlar kokoreç dükkanına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.