Kredi çektirdi, maaşına el koydu yetmedi evini elinden aldı! Yaşlı kadının torun kabusu...

İzmir'de yaşayan 85 yaşındaki Semra Şenkaya torunu tarafından darp edildi ve kandırılarak evi elinden alındı. Bununla da yetinmeyen torun kadının paralarını ve maaşını da aldı. Talihsiz kadın bütün bunların üzerine bir de çayına çamaşır suyu katıldığını söyledi. İşte gözü dönmüş torunun yaptıkları...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadın, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla torunu ve torunun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşlı kadın öz torunun kendisine bıçak çektiğini ve karısıyla beraber dövdüğünü öne sürdü.

ÖZ TORUNU KANDIRDI

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın torunu K.Ş. (39) ile birlikte yaşadığı konut kentsel dönüşüme girdi. Süreç boyunca torunuyla kirada ikamet eden Şenkaya, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin ‘kandırma' yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini ileri sürdü.

"ÇAYIMA ÇAMAŞIR SUYU KOYDU"

Yaşadıklarını anlatan Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sonrası dairesine taşınmadan önce torununun eve tanımadığı kişileri yerleştirdiğini iddia etti. Şenkaya, "Eve geldiğimde yabancı kişilerin kaldığını gördüm. Tepki gösterdiğimde üzerime yürüdüler. 'Burası benim mülküm, defol git' diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar. Mutfağa gittiğimde torunum beni darp etti, buzdolabına vurdu ve bıçak çekti. Beni yukarıdaki kiracı kurtardı. Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar" dedi.

HEM KREDİ ÇEKTİRDİ, HEM EVİNİ ALDI

Torununun kendisini "müteahhit işlemleri" diyerek bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü belirten yaşlı kadın, işitme sorunundan faydalanılarak adına maaş kartı çıkartıldığını ve birikimlerinin elinden alındığını savundu. Şenkaya, "Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar. Bu parayla araba almışlar. Tapuda ise müteahhit için imza attığımı sanıyordum ama evi karısının kardeşine satıp oradan devretmişler. Eşimden kalan evimi hileyle elimden aldılar" ifadelerini kullandı.

PARASINI VE EVİNİ GERİ İSTİYOR

Şenkaya'nın diğer torunu Nevin Çak (40), anneannesinin uğradığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çak, "Anneannemin imzası alınarak evi elinden alınmış, maaş kartına el konulmuştur. Parasını sorguladığında şiddete maruz kalmıştır. Kimliği ve yaşlılık kartı yok edildiği için katarakt ameliyatını olamadı, işitme cihazını alamadı. Uzaklaştırma kararı aldırdık ama tehditler devam ediyor. Tek talebimiz elinden alınan evinin ve tedavi paralarının iade edilmesidir" diye konuştu.
