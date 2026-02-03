HABER

Antalya'da fuhuş çarkının merkezinde anne-kız: Biri gündüz, diğeri geceleri "patron"

Antalya’da anne ve kızının yönettiği öne sürülen fuhuş şebekesi çökertildi. 27 kadının mağdur edildiği belirtilen dosyada, kadınların paralarına el konduğu, ayrılmak isteyenlerin ise tehdit edildiği iddia edildi.

Antalya’da ortaya çıkarılan bir fuhuş ve insan ticareti dosyası, “analı-kızlı” bir suç organizasyonunu gözler önüne serdi. Aralarında anne ve kızının da bulunduğu 15 kişi hakkında, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti suçlamalarıyla dava açıldı. Sanıklardan 12’si tutuklu.

PARALARI KIZI TOPLADI

İddianameye göre şebekenin merkezinde 45 yaşındaki F.Ö. ile 21 yaşındaki kızı M.Ö. yer alıyor. Anne-kızın, Antalya’nın farklı mahallelerinde kiraladıkları evlerde kadınları çalıştırdığı, internet üzerinden sahte isimlerle ilanlar vererek müşteri temin ettiği öne sürüldü.

Kadınlardan elde edilen kazancın yüzde 50’sinin şebekeye aktarıldığı, paraların çoğunlukla M.Ö. tarafından toplandığı iddia edildi. Evlerin ise özellikle öğrencilerin yoğun olduğu ve ailelerin tercih etmediği apartmanlardan seçildiği belirtildi.

Dosyada yer alan mağdur ifadeleri, sistemin yalnızca fuhuş değil, baskı ve tehdide dayalı bir düzen olduğunu ortaya koydu. Bazı kadınlar, başlangıçta ekonomik çaresizlikle bu işe girdiklerini, ayrılmak istediklerinde ise tehdit edildiklerini ve zorla çalıştırıldıklarını ileri sürdü. Kadınların farklı evler arasında “kaydırıldığı”, dışarı çıkmalarının sınırlandığı ve kapalı bir sistem içinde tutuldukları iddia edildi.

GÜNDÜZ ANNE, GECELERİ KIZI "PATRON"

Antalya’dan kaçıp gittiği Eskişehir’de genelevde çalışan S.Y., ifadesinde "F.Ö. ve M.Ö. evleri öğrenci evi tutardı. Paralar M.Ö.’de toplanırdı. Gündüz F.Ö., gece de M.Ö. patrondu. En sonunda hepsinden kurtulup Antalya'dan kaçtım" dedi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın köşe yazısında aktardığı bu çarpıcı ayrıntılarda, şebekenin kadınlar üzerinde tam bir kontrol mekanizması kurduğu, patron konumundaki kadınların polis baskınlarına karşı “mağdur” rolü oynadığı iddiaları da yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Anne ve kız ise savunmalarında suçlamaları reddederek, kimseyi pazarlamadıklarını ve yalnızca kendi rızalarıyla fuhuş yaptıklarını öne sürdü.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 9 Mart’ta yapılacak.

