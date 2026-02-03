Epstein belgelerinde adı geçen Fettah Tamince ilk kez konuştu: 'Sen onun kim olduğunu biliyor musun?'

İnsanlığı sorgulatan, iddialarla mide bulandıran, görüntüleri de çıkan Epstein skandalı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Belgelerde Türkiye'den de isimlerin yer alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu isimlerden biri de Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamince oldu. Tamince'nin adı hem bir mailde yer aldı hem de 2011'de ölümü şüpheli bulunan Burak Oğraş olayında sıkça yer aldı.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında konuşan gazeteci Kenan Taş, Fettah Tamince'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Taş görüşmenin gerginliğine dikkat çekerek Tamince'yle konuşmasını tek tek aktardı;

Kenan Taş, Fettah Tamince'yle görüşmesini şu sözlerle anlattı;

Ben daha önce kendisiyle görüşmemiştim. Bu iddialardan sonra kendisine mesaj attım. Bu iddialar hakkında ne düşündüğünü sordum. Bana mesaj attı. Uçakta olduğunu ve akşam döneceğini söyledi. İndikten sonra ilk beni aradığını söyledi.

"SEN ONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?"

'Siz bana ne sormak istiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Epstein dosyalarındaki sizin adınızın geçtiği yerleri sormak istiyorum' dedim. 'Tam olarak neyi sormak istiyorsun?' dedi. Sultan bin Süleyman'ın size gönderdiği mail var dedim. 'Sen onun kim olduğunu biliyor musun?' dedi bana. Ben evet biliyorum dedim. 'Ne kadar önemli biri olduğunu biliyor musun?' dedi. Evet Fettah Bey biliyorum dedim.

MAL VARLIĞI 20 MİLYAR DOLAR

Burada bir parantez açalım. Sultan bin Süleyman Dubaili bir iş adamı. Dünya konteyner ticaretinin yüzde 10'una sahip. Mal varlığı 20 milyar dolar rakamlarından olan bir isim. Dünyanın en büyük iş insanlarından biri. 'O benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık' dedi. Durumun bundan ibaret olduğunu söyledi.

EPSTEİN'LE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Peki siz 'Epstein' ile herhangi bir görüşme, mailleşme trafiğinde bulundunuz mu? dedim. Bakın Kenan Bey ben bu adamla hiç bir araya gelmedim. Hiçbir şekilde bir bağlantım, bir kontağım yoktur. O sebeple bunlarla hiçbir ilgimiz yoktur dedi. Süreç, sadece bizim yakın bir dostumuzun, benim önem verdiğim bir insanın bizden rica etmesiyle başlayan bir süreçtir dedi.

DUBAİLİ İŞ İNSANIYLA ORTAKLIĞI VAR MI?

Sultanla bir ortaklığı olup olmadığını sordum. Ortaklığının olmadığını söyledi. Ama saygı duyduğunu, önemli bir iş insanı olduğunu belirtti. 'Yardımcınız Epstein'e gönderdiği mailde sizin de selamını iletiyor. Bunu siz mi söylediniz diye sordum. Kendisinin göndermediğini, yardımcısının her gün onlarca kişiyle görüştüğünü birinin selamını kendi adına alıp vermenin normal olduğunu söyledi.

GÖRÜŞME GERGİN GEÇTİ

Telefon görüşmesine gergin başladık, gergin devam ettik ama sonunda biraz daha sakinleşti. 'Benim bugüne kadar yaptıklarım ortadadır. Türkiye'de turizm açısından çalışan bir insanım. Dünyaya bir ürün üretiyoruz. Bu insanların bizi hemen bu kadar kirletmesi, sosyal medyada harcaması ne kadar doğru? Çok da üzücü. Üzgün olduğumu belirtmek isterim' dedi.

FETTAH TAMİNCE'YLE İLGİLİ İDDİALAR NELER?

2017 yılında Epstein ile Rixos Oteli'nin üst düzey yöneticilerinin mail trafiği dosyalarda çıkmıştı. Bu mail trafiğinde 2 tane masözün Rixos otellerinde 10 günlük staj yapması isteniyor. Bu mail trafiği gerçekleşirken de cc'de bin Selman adındaki Dubaili milyarder iş insanın olması dikkat çekmişti. 2 masöz için üst düzey Rixos otelleri yöneticilerinin ve Epstein'in mail trafiği kafaları karıştırmıştı. Mail trafiğinin sonunda, "Sizlere ve Fettah Bey'e çok teşekkür ederim. Bu arkadaşların ve benim hayatlarımızı değiştirdiniz" mesajı yer alıyordu.

BURAK OĞRAŞ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş bir gece gizemli bir şekilde hayata veda etti. Oğraş'ın cansız bedeni havuzda bulundu ancak telefonu hiç bulunamadı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ne var ki baba Murat Oğraş, oğlunun o gece öldürüldüğü iddiasının peşini hiç bırakmadı ve 2011'den bu yana hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Acılı baba Murat Oğraş, “Oğlum Burak, Rixos Otelde katledildiği gece hangi ‘sapıklığa şahit oldu’ 23:53’te cep telefonunu yok ettiler ve 12,5 yıldır bulunamıyor?” diye sorarak isyan etmişti.

Burak Oğraş öldüğünde Antalya Emniyet Müdürü olan, ardından Rixos Otel'de üst düzey yöneticiliğe getirilen Ali Yılmaz, iddialar hakkında "Ticari itibarım ve kişilik haklarım zarar görmesine rağmen dava açmıyorum. (Burak'ın) Babası kendini meşhur etmeye çalışıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.