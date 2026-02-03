HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

"Sentetik Medya" Günümüzün dijital medya düzenini anlama kitabı piyasaya çıktı

Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci’nin yeni kitabı, medya endüstrisinin geçirdiği dijital evrimi benzersiz bir bütünlük içinde ele alarak Türkiye’de dijitalleşme–teknoloji ilişkisini yeniden tartışmaya açıyor. Çalışma; internet TV’den artırılmış gerçeklik uygulamalarına, yapay zekâ destekli radyo teknolojilerinden gelişmiş ülkelerin sentetik medya adımlarına, IoT tabanlı etkileşimli platformlardan yayıncılıkta veri güvenliği risklerine kadar geniş bir yelpazede kapsamlı analizler sunuyor.

"Sentetik Medya" Günümüzün dijital medya düzenini anlama kitabı piyasaya çıktı

Kitabın en dikkat çekici bölümü, geleneksel yayıncılığın “tek yönlü içerik sunumu” döneminin kapandığını ortaya koyuyor. Yapay zekâ tabanlı öneri motorları, algoritmik içerik akışları, VR üzerinden 360 derece izleme deneyimleri ve AR tabanlı veri katmanları, izleyiciyi pasif bir tüketici olmaktan çıkararak medya deneyiminin merkezine yerleştiriyor.

"Sentetik Medya" Günümüzün dijital medya düzenini anlama kitabı piyasaya çıktı 1

DİKKAT ÇEKEN KONULAR

Değirmenci ayrıca, IoT’nin medya tüketiminde görünmez bir kişiselleştirme alanı meydana getirdiğini vurguluyor. Akıllı ev asistanları, bağlı cihazlar ve senkronize ekranlar aracılığıyla kullanıcı davranışının tüm günlük hayata yayıldığı ve bu durumun medya şirketlerine dev bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Buna karşılık veri güvenliği, manipülasyon riski ve algoritmik şeffaflık başlıkları yeni tartışmaların merkezine oturuyor.

Kitapta emperyalizmin, “sentetik medya” stratejisi ayrı bir başlık olarak incelenirken; devlet destekli dijital oyuncular, yapay spikerler ve otomatik haber üretim sistemlerinin küresel rekabette yeni bir medya gerçeği oluşturduğu ifade ediliyor.

Medya dünyasının köklü kurumları; TV, radyo ve basılı yayıncılık da bu dönüşümden payını alıyor. Yapay zekâ destekli radyo, kişiye özel akışlar ve otomatik sunucularla yeniden güç kazanırken; fotoğrafçılık alanında yapay zekâ destekli çekim ve düzenleme sistemleri profesyonel üretimi tamamen dönüştürüyor.

Değirmenci’nin kitabı, “medya artık sadece içerik üretmiyor, yaşamın kendisini veri üzerinden yeniden kurguluyor” yorumuyla sona eriyor.

"Sentetik Medya" Günümüzün dijital medya düzenini anlama kitabı piyasaya çıktı 2

Kitapta neler var?

• Medyanın tarihsel yolculuğu ve teknolojinin kırılma anları
• BERT, T5, GPT ve DALL-E gibi ileri yapay zekâ modellerinin medya sektörünü nasıl dönüştürdüğü
• Ağ tabansız yapay zekâ döneminin ayak sesleri
• Dijital korsanlık, deepfake operasyonları ve sentetik manipülasyonlar
• Yapay zekâ etiği, telif ihlalleri ve geleceğin hukuk tartışmaları
• Dijital bağımlılık, dijital kimlik, dijital yalnızlık ve toplumsal sonuçları
• İnternet TV, AR/VR yayıncılığı, yapay zekâ fotoğrafçılığı ve sinema sektörünün yeni yüzü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bırak beni' diye bağırıp yardım istemiş... Kahreden anlar!'Bırak beni' diye bağırıp yardım istemiş... Kahreden anlar!
Ankara’da 51 şüphelinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonunda 5.7 milyar liralık hesap hareketleri tespit edildiAnkara’da 51 şüphelinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonunda 5.7 milyar liralık hesap hareketleri tespit edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kitap medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.