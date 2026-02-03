"Sentetik Medya" Günümüzün dijital medya düzenini anlama kitabı piyasaya çıktı

Kitabın en dikkat çekici bölümü, geleneksel yayıncılığın “tek yönlü içerik sunumu” döneminin kapandığını ortaya koyuyor. Yapay zekâ tabanlı öneri motorları, algoritmik içerik akışları, VR üzerinden 360 derece izleme deneyimleri ve AR tabanlı veri katmanları, izleyiciyi pasif bir tüketici olmaktan çıkararak medya deneyiminin merkezine yerleştiriyor.

DİKKAT ÇEKEN KONULAR

Değirmenci ayrıca, IoT’nin medya tüketiminde görünmez bir kişiselleştirme alanı meydana getirdiğini vurguluyor. Akıllı ev asistanları, bağlı cihazlar ve senkronize ekranlar aracılığıyla kullanıcı davranışının tüm günlük hayata yayıldığı ve bu durumun medya şirketlerine dev bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Buna karşılık veri güvenliği, manipülasyon riski ve algoritmik şeffaflık başlıkları yeni tartışmaların merkezine oturuyor.

Kitapta emperyalizmin, “sentetik medya” stratejisi ayrı bir başlık olarak incelenirken; devlet destekli dijital oyuncular, yapay spikerler ve otomatik haber üretim sistemlerinin küresel rekabette yeni bir medya gerçeği oluşturduğu ifade ediliyor.

Medya dünyasının köklü kurumları; TV, radyo ve basılı yayıncılık da bu dönüşümden payını alıyor. Yapay zekâ destekli radyo, kişiye özel akışlar ve otomatik sunucularla yeniden güç kazanırken; fotoğrafçılık alanında yapay zekâ destekli çekim ve düzenleme sistemleri profesyonel üretimi tamamen dönüştürüyor.

Değirmenci’nin kitabı, “medya artık sadece içerik üretmiyor, yaşamın kendisini veri üzerinden yeniden kurguluyor” yorumuyla sona eriyor.

Kitapta neler var?

• Medyanın tarihsel yolculuğu ve teknolojinin kırılma anları

• BERT, T5, GPT ve DALL-E gibi ileri yapay zekâ modellerinin medya sektörünü nasıl dönüştürdüğü

• Ağ tabansız yapay zekâ döneminin ayak sesleri

• Dijital korsanlık, deepfake operasyonları ve sentetik manipülasyonlar

• Yapay zekâ etiği, telif ihlalleri ve geleceğin hukuk tartışmaları

• Dijital bağımlılık, dijital kimlik, dijital yalnızlık ve toplumsal sonuçları

• İnternet TV, AR/VR yayıncılığı, yapay zekâ fotoğrafçılığı ve sinema sektörünün yeni yüzü