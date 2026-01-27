Bugüne özel fiyat: Samsung akıllı televizyondaki fırsatı kaçırmayın

Bir televizyon alırken artık yalnızca ekran boyutuna bakmak yeterli değil; renk doğruluğu, görüntü işleme gücü, güvenlik sistemi ve tasarım gibi pek çok detay satın alma kararını belirliyor. Kimileri evde sinema atmosferi isterken kimileri dekorasyonu tamamlayacak şık bir model arasa da her ortamda etkileyici sonuç veren, uçak tasarımından ilham alan metal gövdesi ve 4K netliğiyle indirimdeki Samsung U8200F, sizi çok etkileyecek. İşte detaylar!

Samsung 50" Crystal UHD U8200F 4K Smart TV (2025)

Crystal İşlemci 4K teknolojisi sayesinde izlediğiniz içerik ne olursa olsun onu 4K kalitesine yükselterek her ayrıntıyı kristal netliğinde sunan Samsung U8200F modelinin PurColor ve HDR özellikleri ile renkler o kadar canlı ve derin ki kendinizi aksiyonun tam ortasında hissedeceksiniz. One UI Tizen işletim sistemiyle size 7 yıl boyunca güncel ve hızlı bir kullanım vadeden televizyonun Samsung Knox ise evdeki dijital güvenliği garanti altına alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü yatak odasına maç ve arada dizi keyfi ve pc ye bağlamak için aldım o yüzden büyük ekran tercih etmedim, beklentimi gayet iyi karşıladı"

"Fiyat performans olarak çok iyi televizyon ekran büyüdükçe ister istemez size farklı geliyor. Ben aldım çok memnunum isteyen gönül rahatlığıyla alabilir."

"Samsung televizyonun görüntü kalitesi oldukça iyi kullanışlı güzel bir televizyon"

Bu içerik 27 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

