Yaz kış takmak isteyeceğiniz güneş gözlüklerinde %40'a varan indirim başladı!

Güneş gözlüğü sadece bir aksesuar değil, stilinizi farklı bir boyuta taşıyan gizli bir imza gibidir. Bu yüzden gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmayıp en basic kıyafetlerinize bile sofistike bir hava katan o vazgeçilmez modelleri sizin için seçtik. Kaliteyi konforla buluşturan, zamansız tasarımlarıyla her sezon favoriniz olacak bu seçkide; Hugo Boss, Tommy Hilfiger ve Carrera gibi markaların sevilen modelleri yer alıyor. Tarzınıza sınıf atlatacak bu ikonik parçalara %40’a varan indirimlerle sahip olmak ve dört mevsim şıklığı garantilemek için koleksiyonumuza göz atmayı unutmayın.
Gündelik şıklığı bir adım öteye taşımak isteyenler için Tommy Hilfiger’ın bu modeli tam bir kurtarıcı. Mavi camları ve tam çerçeve yapısıyla hem modern hem de dinamik bir hava katıyor. Polikarbon cam kalitesiyle hafifliği hissederken %100 UV korumasıyla gözlerinizi güvene alıyorsunuz. Üstelik orijinal kılıfı, silme bezi ve garanti sertifikasıyla tam set olarak gelen bu gözlük, her türlü spor ve şık kombininize mükemmel uyum sağlayacak.
Hem kadınların hem de erkeklerin favorisi olmaya aday bu üniseks model, asetat çerçevesiyle dayanıklılığı ve estetiği bir araya getiriyor. Füme rengi polikarbonat camları, her renk kıyafetle kusursuz bir birliktelik yakalarken %100 UV koruması sayesinde güneşin yoğun olduğu zamanlarda bile konforunuzdan ödün vermiyorsunuz. 16.7 mm lens genişliğe sahip Hugo Boss güneş gözlüğü, klas duruşuyla tarzınızı her zaman bir üst seviyede tutacak.
Retro ruhunu modern detaylarla birleştiren Carrera, bu modelde yeşil camı polikarbon dayanıklılığıyla buluşturuyor. Tam çerçeve tasarımıyla yüzü çok iyi kavrayan bu gözlüğün en büyük kozu ise polarize camlara sahip olması. Yansımaları minimuma indiren polarize teknolojisi ve %100 UV koruması, özellikle sürüş yaparken veya açık havada vakit geçirirken size eşsiz bir görüş kalitesi sunuyor.
Zarafetinden ödün vermeyen kadınlar için tasarlanan bu Tommy Hilfiger gözlük, CR39 organik cam kalitesiyle fark yaratıyor. Füme camların o gizemli ve şık duruşu, tam çerçeve tasarımıyla birleşince her yüz tipine yakışan bir aksesuar ortaya çıkarmış. %100 UV korumasıyla göz sağlığınızı ön planda tutan bu gözlük, ofis stilinden hafta sonu kahvaltılarına kadar her anınıza eşlik etmeye hazır.
Hugo Boss 1317/S, keskin hatları ve tam çerçeve yapısıyla maskülen bir şıklık vadediyor. Füme renkli CR39 organik camları sayesinde renkler daha canlı, görüş daha net. %100 UV korumalı bu model, kalitesiyle uzun yıllar gözünüzden düşmeyecek bir yatırım parçası niteliğinde. Hangi kombinle giyerseniz giyin, stilinizi bir üst seviyeye çıkaracak.
Sıcak tonları sevenler için kahverengi camın yumuşak geçişi her zaman doğru tercihtir. Tommy Hilfiger’ın bu tam çerçeveli kadın gözlüğü de polikarbon camları sayesinde oldukça hafif ve konforlu. %100 UV korumasıyla güneşin zararlı ışınlarına karşı tam savunma yaparken kahverengi tonlarıyla özellikle toprak ve krem rengi kombinlerinizle harikalar yaratacak.
Sportif bir duruşa sahip Carrera 342/S, 53 mm lens genişliğiyle pek çok yüz tipi için ideal bir boyuta sahip. Mavi polikarbon camları, bakışlarınıza derinlik katarken tam çerçeve yapısı gözlüğe dayanıklılık sağlıyor. %100 UV korumalı bu model, özellikle kot-tişört rahatlığındaki günlerde stilinizi tamamlayacak o kilit parça olacak.
Metal çerçevenin hafifliğini ve klasikliğini sevenler buraya! Tommy Hilfiger'ın yüzünüze tam oturan bu modeli, gri polikarbon camlarıyla zamansız bir görünüm sunuyor. Tam çerçeveli yapısı metalle birleşince ortaya çıkan bu ikonik tasarım, resmi takım elbiselerden günlük casual giyime kadar her tarza seviye atlatıyor.Ürünü İncele
Moda dünyasının ikonlarından biri olan Victoria Beckham'ın imzasını taşıyan bu gözlük, gerçek bir tasarım harikası. Altın rengi metal çerçevesi ve 64 mm'lik geniş yeşil camlarıyla lüksü ve ihtişamı gözlerinize taşıyor. 154 mm kol uzunluğuyla konforlu bir kullanım sunan bu gözlüğü taktığınızda tüm bakışların üzerinizde olmasına hazırlıklı olun.
Minimalist ve modern tasarımıyla hem kadınların hem de erkeklerin gardırobunda yer açması gereken bu Tommy Hilfiger gözlük, mavi polikarbon camları ve tam çerçeve yapısıyla hem çok dayanıklı hem de çok şık. %100 UV koruması sayesinde güvenli bir kullanım sunan bu üniseks parça, "Ne taksam?" diye düşündüğünüz her an imdadınıza yetişecek bir model!
