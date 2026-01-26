Yaz kış takmak isteyeceğiniz güneş gözlüklerinde %40'a varan indirim başladı!

Güneş gözlüğü sadece bir aksesuar değil, stilinizi farklı bir boyuta taşıyan gizli bir imza gibidir. Bu yüzden gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmayıp en basic kıyafetlerinize bile sofistike bir hava katan o vazgeçilmez modelleri sizin için seçtik. Kaliteyi konforla buluşturan, zamansız tasarımlarıyla her sezon favoriniz olacak bu seçkide; Hugo Boss, Tommy Hilfiger ve Carrera gibi markaların sevilen modelleri yer alıyor. Tarzınıza sınıf atlatacak bu ikonik parçalara %40’a varan indirimlerle sahip olmak ve dört mevsim şıklığı garantilemek için koleksiyonumuza göz atmayı unutmayın.

1. Tommy Hilfiger TH 2200/S Erkek Güneş Gözlüğü

Gündelik şıklığı bir adım öteye taşımak isteyenler için Tommy Hilfiger’ın bu modeli tam bir kurtarıcı. Mavi camları ve tam çerçeve yapısıyla hem modern hem de dinamik bir hava katıyor. Polikarbon cam kalitesiyle hafifliği hissederken %100 UV korumasıyla gözlerinizi güvene alıyorsunuz. Üstelik orijinal kılıfı, silme bezi ve garanti sertifikasıyla tam set olarak gelen bu gözlük, her türlü spor ve şık kombininize mükemmel uyum sağlayacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cam kalitesi umduğumdan daha kaliteli çıktı. Öneririm.”

“Kaliteli uygun fiyat. Çok beğendim.”

2. HUGO BOSS Üniseks Güneş Gözlüğü

Hem kadınların hem de erkeklerin favorisi olmaya aday bu üniseks model, asetat çerçevesiyle dayanıklılığı ve estetiği bir araya getiriyor. Füme rengi polikarbonat camları, her renk kıyafetle kusursuz bir birliktelik yakalarken %100 UV koruması sayesinde güneşin yoğun olduğu zamanlarda bile konforunuzdan ödün vermiyorsunuz. 16.7 mm lens genişliğe sahip Hugo Boss güneş gözlüğü, klas duruşuyla tarzınızı her zaman bir üst seviyede tutacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunu kocam için aldım ve çok beğendi. Tam bedenine göre ve kaliteli.”

“Aldığımdan beri hava güneşli olduğunda hep taktığım Boss marka güneş gözlüklerim bunlar. Başka 5 çift güneş gözlüğüm daha var ama bunlar hafif, rahat ve görüş alanı gerçekten çok iyi.”

3. Carrera 298/S Erkek Güneş Gözlüğü

Retro ruhunu modern detaylarla birleştiren Carrera, bu modelde yeşil camı polikarbon dayanıklılığıyla buluşturuyor. Tam çerçeve tasarımıyla yüzü çok iyi kavrayan bu gözlüğün en büyük kozu ise polarize camlara sahip olması. Yansımaları minimuma indiren polarize teknolojisi ve %100 UV koruması, özellikle sürüş yaparken veya açık havada vakit geçirirken size eşsiz bir görüş kalitesi sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kullanışlı hafif hafif olduğu için yokmus gibi hissediliyor.”

“Optik kalitesi, çerçevesi ve boyutu açısından son derece tavsiye edilir, iyi bir şekilde satılıyor.”

4. Tommy Hilfiger Kadın Güneş Gözlüğü

Zarafetinden ödün vermeyen kadınlar için tasarlanan bu Tommy Hilfiger gözlük, CR39 organik cam kalitesiyle fark yaratıyor. Füme camların o gizemli ve şık duruşu, tam çerçeve tasarımıyla birleşince her yüz tipine yakışan bir aksesuar ortaya çıkarmış. %100 UV korumasıyla göz sağlığınızı ön planda tutan bu gözlük, ofis stilinden hafta sonu kahvaltılarına kadar her anınıza eşlik etmeye hazır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu güneş gözlüklerinden kesinlikle çok memnunum; ayrıca mağazadakinden çok daha ucuzlar. Kalitesi harika ve resimlerdekiyle birebir aynı görünüyorlar.”

“Muhteşem gözlükler, harika bir şekilde paketlenmiş ve en önemlisi, harika bir kılıf da dahil.”

5. HUGO BOSS 1317/S Erkek Güneş Gözlüğü

Hugo Boss 1317/S, keskin hatları ve tam çerçeve yapısıyla maskülen bir şıklık vadediyor. Füme renkli CR39 organik camları sayesinde renkler daha canlı, görüş daha net. %100 UV korumalı bu model, kalitesiyle uzun yıllar gözünüzden düşmeyecek bir yatırım parçası niteliğinde. Hangi kombinle giyerseniz giyin, stilinizi bir üst seviyeye çıkaracak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli, diğer ucuz olanlar gibi kolayca bükülmüyorlar ve diğer HUGO gözlüklerime göre biraz daha ağırlar, bu da hoşuma gitti. Ayrıca çok güzel bir kutuda geliyorlar.”

“Harika bir ürün. Mükemmel ve kusursuz çalışıyor.”

6. Tommy Hilfiger TH 2125/S Kadın Güneş Gözlüğü

Sıcak tonları sevenler için kahverengi camın yumuşak geçişi her zaman doğru tercihtir. Tommy Hilfiger’ın bu tam çerçeveli kadın gözlüğü de polikarbon camları sayesinde oldukça hafif ve konforlu. %100 UV korumasıyla güneşin zararlı ışınlarına karşı tam savunma yaparken kahverengi tonlarıyla özellikle toprak ve krem rengi kombinlerinizle harikalar yaratacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Orijinal çok beğendim. Harika geldi çok güzel.”

“Çok beğendim gerçekten çok güzel ve orijinal.”

7. Carrera 342/S Erkek Güneş Gözlüğü

Sportif bir duruşa sahip Carrera 342/S, 53 mm lens genişliğiyle pek çok yüz tipi için ideal bir boyuta sahip. Mavi polikarbon camları, bakışlarınıza derinlik katarken tam çerçeve yapısı gözlüğe dayanıklılık sağlıyor. %100 UV korumalı bu model, özellikle kot-tişört rahatlığındaki günlerde stilinizi tamamlayacak o kilit parça olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel ve kaliteli, yüzüme hafif küçük geldi ama çok beğendim. Tabi ki ki orijinal, sağlam ve kaliteli bir koruma kılıfı ve garanti belgesiyle gönderiliyor.”

8. Tommy Hilfiger H 2111/G/S Erkek Güneş Gözlüğü

Metal çerçevenin hafifliğini ve klasikliğini sevenler buraya! Tommy Hilfiger'ın yüzünüze tam oturan bu modeli, gri polikarbon camlarıyla zamansız bir görünüm sunuyor. Tam çerçeveli yapısı metalle birleşince ortaya çıkan bu ikonik tasarım, resmi takım elbiselerden günlük casual giyime kadar her tarza seviye atlatıyor.

9. Victoria Beckham VB 220S 713 Kadın Güneş Gözlüğü

Moda dünyasının ikonlarından biri olan Victoria Beckham'ın imzasını taşıyan bu gözlük, gerçek bir tasarım harikası. Altın rengi metal çerçevesi ve 64 mm'lik geniş yeşil camlarıyla lüksü ve ihtişamı gözlerinize taşıyor. 154 mm kol uzunluğuyla konforlu bir kullanım sunan bu gözlüğü taktığınızda tüm bakışların üzerinizde olmasına hazırlıklı olun.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yeni güneş gözlüklerimi çok seviyorum. Hafifler ve yüzüme mükemmel oturuyorlar. Lensler sayesinde her şey çok net ve keskin görünüyor.”

“Hem çok şık duruyor hem de mağaza fiyatının çok altında.”

10. Tommy Hilfiger Üniseks Güneş Gözlüğü

Minimalist ve modern tasarımıyla hem kadınların hem de erkeklerin gardırobunda yer açması gereken bu Tommy Hilfiger gözlük, mavi polikarbon camları ve tam çerçeve yapısıyla hem çok dayanıklı hem de çok şık. %100 UV koruması sayesinde güvenli bir kullanım sunan bu üniseks parça, "Ne taksam?" diye düşündüğünüz her an imdadınıza yetişecek bir model!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gözlük gerçekten güzel. Ancak bundan 5.- 6 sene önceki gözlükleri çok daha güzeldi. Özellikle güneş gözlüğünün ekran kısmı organik ve polikarbon diye düşünüyorum. Çizimlere karşı biraz hassas ancak dikkat etmek gerekiyor kullanırken. Bu gözlük de tam benim istediğim gibi.”

