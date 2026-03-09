Yapay zeka destekli LG 4K Smart TV’de kaçırılmayacak fırsat başladı

Baharın Fırsatları ile birlikte ev teknolojilerinde yenilik arayanlar için muhteşem bir indirim başladı. LG’nin görüntü kalitesiyle fark yaratan 65 inç NanoCell AI NANO80 modeli, bu kampanya dönemine özel kaçırılmayacak bir fiyatla satışta. Salonunuzun atmosferini değiştirecek bu akıllı televizyon deneyimine avantajlı fiyatla sahip olmak indirimi değerlendirmeyi unutmayın. LG televizyonu daha yakından incelemek için okumaya deva edin!

LG 65 inç NanoCell AI NANO80 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025 [Enerji Sınıfı F]

Nano parçacıkları kullanarak mat renkleri filtreleyen ve böylece saflaştırılmış, canlı ve gerçekçi görüntüler sunan LG 65 inç teevizyonun 4K Ultra HD çözünürlüğü ve HDR10 desteği sayesinde her sahneyi en ince detayına kadar görebilir, yapay zeka destekli işlemcisiyle görüntü ve ses kalitesinin içeriğe göre optimize edilmesini sağlayabilirsiniz. webOS25 işletim sistemi ile güçlendirilen akıllı televizyon, popüler dijital platformlara hızlı erişim imkanı tanırken AI Sihirli Kumanda sayesinde sesli komutlarla yönetimi oldukça kolaylaştırır. Minimalist tasarımıyla evinizin atmosferine uyum sağlayan cihaz, oyunseverler için sunduğu akıcı performans ve düşük gecikme süresiyle de eksiksiz bir multimedya deneyimi vadeder.

Kullanıcılar ne diyor?

"Son zamanlarda yaptığım en güzel alışveriş. Gerçekten görüntü kaliteli, mükemmel. Ses mükemmel ötesi."

"Fiyat performans ürünü. Kargo bir gün içinde kapıma kadar getirdi, servis ertesi gün geldi. Ebat çok uydu ,görüntü gayet iyi. Çok araştırdım buna karar kıldım. Tavsiye ederim."

Bu içerik 9 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

