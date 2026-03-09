Sakarya'da İHA paniği! Bomba ihtimali harekete geçirdi, bölge emniyete alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Halk Plajı’nda parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

İHA'DA PATLAYICI MADDE OLABİLECEĞİ İHTİMALİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

GENİŞ BİR ALAN EMNİYETE ALINDI

Bu çerçevede, güvenlik gayesiyle 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı. Ekipler bölgede incelemelerine devam ediyor.

