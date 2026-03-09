Kırşehir’de polis durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

988 SENTETİK HAP BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan araç ve araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 988 sentetik hap bulundu.

R.A. ve K.T. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır