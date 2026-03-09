HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirdi

Kırşehir’de polis durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirdi

Kırşehir’de polis durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

988 SENTETİK HAP BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan araç ve araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 988 sentetik hap bulundu.

R.A. ve K.T. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nusaybin'de polis memuru evinde ölü bulunduNusaybin'de polis memuru evinde ölü bulundu
NATO devrede: "Hazırız"NATO devrede: "Hazırız"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.