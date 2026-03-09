Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

" Hükümet olarak 28 Şubat’tan beri tüm birimlerimizle teyakküz halindeyiz. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Tedbiri ve temkini bir an olsun elden bırakmıyoruz. Tek bir insanımızın bile kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla ve asla bir aziyet içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti diplomasi, savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda güçlüdür.

"Ana Muhalefetin başındaki zatın, kimsenin önemsemediği söylemlerini, ibretle takip ediyoruz. Ana Muhalefetin ne yazık ki elle tutulur bir dış politika vizyonu yok."