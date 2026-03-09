Çatıdan düşen kar kütlesi az daha can alıyordu

Alınan bilgilere göre olay, dün saat 22.30 sıralarında Tatvan ilçe merkezinde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışan F.A. isimli kadın, işten çıkıp binadan ayrıldığı sırada çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi Rahva Yerleşkesi’ne kaldırıldı.

Yaralının bilincinin açık olduğu, göz kısmından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

