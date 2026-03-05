Beats Pill bluetooth hoparlör Bahar Fırsatları'nda indirime girdi!

Favori çalma listelerimizi zaman ve mekan fark etmeksizin dinlemek kadar motivasyonumuzu yüksek tutan çok az şey var. İyi bir hoparlörle sevdiğiniz müzikleri evin her köşesine ya da açık hava etkinliklerinde kusursuzca yayılmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Tasarımıyla göz dolduran, ses kalitesiyle standartları belirleyen Beats Pill hoparlör, şimdi kaçırılmayacak bir fırsatla sizi bekliyor. Daha fazlası için hadi içeriğe!

#beatsbydre #bluetoothspeaker #portablespeaker #bluetooth #speakerbluetooth #beats ♬ Jaded - Spiritbox @thisistechtoday The @Beats by Dre Pill is now here! It’s smol, looks and feels nice, and thumpity thumps! I love this red color a lot, but I know it also comes in Black and Gold. Oh, and it has fast pairing support on iOS and Android, which is pretty sweet. Working on the review for this. What do you want to know? Disclosure: The Beats Pill was sent out to me for review. #beatspill

Kristal netliğinde ses deneyimi: Beats Pill Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Beats Pill hoparlör, boyutundan beklenmeyecek kadar güçlü ve dengeli bir ses çıkışıyla müzik tutkunlarını mest ediyor. Yenilenmiş ses mimarisi sayesinde vokallerdeki netliği ve baslardaki derinliği her ses seviyesinde koruyarak dinleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. 24 saate ulaşan pil ömrü ile kesintisiz eğlence sunan hoparlör, şık ve modern yapısıyla da yaşam alanlarınıza estetik bir dokunuş katıyor. IP67 derecesinde suya ve toza dayanıklı yapısı sayesinde hem plajda hem de evde güvenle kullanılabilen cihaz, Type-C üzerinden hızlı şarj ve tek dokunuşla eşleşme özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok hızlı elime ulaştı. Ses kalitesi ve özellikle bas sesi çok iyi. İlk kullanımda memnun kalacağınız tereddüt etmeden alabileceginiz bir ürün."

"Bas ve tizi güzel, oldukça açık çalan bir hoparlör. 24 saat pil ömrü ile açık ara en iyisi."

"Taşınabilir ve bu boyuttaki bir hoparlöre göre gayet yüksek ve doyurucu bir sese sahip. Tonlar biraz bas ağırlıklı, bir tık pes ama bir şeyler dinlemek yüzünüzü gülümsetiyor. Apple ekosisteminde tek bir cihaza tanıtmayla diğer cihazlarda kullanılabilir oluyor. Android uygulaması mevcut ve orada sanki daha esnek ayarlamalar yapmak mümkün."

