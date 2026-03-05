HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bütün dünya onları konuşmuştu! "Anthropic ve Pentagon yeniden müzakere masasında"

İddiaya göre, Anthropic CEO'su Dario Amodei, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yeniden müzakere masasına oturdu. Şirket geçtiğimiz günlerde Pentagon'un talebini reddetmesiyle dünya çapında gündem olmuştu.

Bütün dünya onları konuşmuştu! "Anthropic ve Pentagon yeniden müzakere masasında"
Enes Çırtlık

İddiaya göre, Anthropic'in yapay zeka araçlarının ABD ordusu tarafından kullanımına ilişkin görüşmelerin sonlanmasının ardından Anthropic CEO'su Dario Amodei, ABD Savunma Bakanlığı ile yeniden müzakere masasında.

'ANTHROPIC VE PENTAGON ARASINDA GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI'

The Financial Times'ın konu hakkında bilgi sahibi isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amodei, Pentagon'un Anthropic'in Claude modellerine erişimini yöneten şartlar üzerinde bir anlaşmaya varmak için ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emil Michael ile görüşüyor.

Bütün dünya onları konuşmuştu! "Anthropic ve Pentagon yeniden müzakere masasında" 1

Öte yandan, Anthropic çalışanlarına gönderilen dahili bir notta Amodei personele, Pentagon ile anlaşmazlıkların kaynağını açıkladı. Buna göre anlaşmazlıklar "toplu olarak elde edilen verilerin analizi" konusunda yaşandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic ise Pentagon'un talebini geri çevirmişti. Şirketin CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik Pentagon'dan gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı OpenAI'ın yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, şirketin modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısı yapmıştı.

OpenAI'ın kabul ettiği anlaşmayı bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in reddetmesi nedeniyle OpenAI'ı boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'ye geçiş yapma başlamıştı.

ABD'de en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) 12 Şubat'ta 7'nci sırada olan Claude, gelişmelerin etkisiyle listede hızla yükselerek zirveye yerleşmişti. Uzun zamandır zirvede yer alan ChatGPT, bu gelişmeler sonrası Claude'ın ardından ikinci sıraya gerilemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'den yanıt: "Cevap hakkımız saklıdır"Türkiye'den yanıt: "Cevap hakkımız saklıdır"
Uzmanlardan fibromiyalji uyarısı: Hastalar doğru branşa geç ulaşıyorUzmanlardan fibromiyalji uyarısı: Hastalar doğru branşa geç ulaşıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Pentagon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!

İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.