Bütün dünya onları konuşmuştu! "Anthropic ve Pentagon yeniden müzakere masasında"

İddiaya göre, Anthropic'in yapay zeka araçlarının ABD ordusu tarafından kullanımına ilişkin görüşmelerin sonlanmasının ardından Anthropic CEO'su Dario Amodei, ABD Savunma Bakanlığı ile yeniden müzakere masasında.

'ANTHROPIC VE PENTAGON ARASINDA GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI'

The Financial Times'ın konu hakkında bilgi sahibi isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amodei, Pentagon'un Anthropic'in Claude modellerine erişimini yöneten şartlar üzerinde bir anlaşmaya varmak için ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emil Michael ile görüşüyor.

Öte yandan, Anthropic çalışanlarına gönderilen dahili bir notta Amodei personele, Pentagon ile anlaşmazlıkların kaynağını açıkladı. Buna göre anlaşmazlıklar "toplu olarak elde edilen verilerin analizi" konusunda yaşandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic ise Pentagon'un talebini geri çevirmişti. Şirketin CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik Pentagon'dan gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı OpenAI'ın yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, şirketin modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısı yapmıştı.

OpenAI'ın kabul ettiği anlaşmayı bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in reddetmesi nedeniyle OpenAI'ı boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'ye geçiş yapma başlamıştı.

ABD'de en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) 12 Şubat'ta 7'nci sırada olan Claude, gelişmelerin etkisiyle listede hızla yükselerek zirveye yerleşmişti. Uzun zamandır zirvede yer alan ChatGPT, bu gelişmeler sonrası Claude'ın ardından ikinci sıraya gerilemişti.