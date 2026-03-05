Apple yayınladı! Milyonlarca iPhone kullanıcısına güzel haber

Apple, iPhone'lar için yeni iOS 26 güncellemeleri sunmayı sürdürüyor. Cupertinolu teknoloji devi yakın zamanda iOS 26.3 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iPhone üreticisi şirket şimdi ise iOS 26.3.1 güncellemesini yayınlayarak milyonlarca iPhone kullanıcısına yeni bir güncelleme daha verdi.

IOS 26.3.1'DE HANGİ YENİLİKLER VAR?

Apple'ın sürüm notlarına göre, güncelleme yeni Studio Display ve Studio Display XDR için destek ekliyor ve belirtilmeyen hata düzeltmeleri içeriyor.

Apple ayrıca, bu bahar aylarında piyasaya sürülecek olan büyük güncellemeler olan iOS 26.4 ve iPadOS 26.4'ün beta testini de yapıyor.

IOS 26.3.1 NASIL YÜKLENİR?

iOS 26.3.1'i yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

Genel bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.

iOS 26.3.1'i yükleyin.

IOS 26.3.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR