Apple yayınladı! Milyonlarca iPhone kullanıcısına güzel haber

Apple, iPhone'lar için iOS 26.3.1 güncellemesini resmen yayınladı. Güncelleme notlarına göre, iOS 26.3.1 iPhone'lara yönelik hata düzeltmeleri içeriyor.

Enes Çırtlık

Apple, iPhone'lar için yeni iOS 26 güncellemeleri sunmayı sürdürüyor. Cupertinolu teknoloji devi yakın zamanda iOS 26.3 güncellemesini kullanıma sunmuştu. iPhone üreticisi şirket şimdi ise iOS 26.3.1 güncellemesini yayınlayarak milyonlarca iPhone kullanıcısına yeni bir güncelleme daha verdi.

IOS 26.3.1'DE HANGİ YENİLİKLER VAR?

Apple'ın sürüm notlarına göre, güncelleme yeni Studio Display ve Studio Display XDR için destek ekliyor ve belirtilmeyen hata düzeltmeleri içeriyor.

Apple ayrıca, bu bahar aylarında piyasaya sürülecek olan büyük güncellemeler olan iOS 26.4 ve iPadOS 26.4'ün beta testini de yapıyor.

IOS 26.3.1 NASIL YÜKLENİR?

iOS 26.3.1'i yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

  • iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.
  • Genel bölümüne girin.
  • Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.
  • iOS 26.3.1'i yükleyin.
IOS 26.3.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 17e (muhtemelen kutudan iOS 26.3 ile çıkıyor)
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
