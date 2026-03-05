HABER

Elon Musk'tan "gerçek mi bu?" dedirtecek emeklilik kehaneti!

Ünlü milyarder Elon Musk, 10 veya 20 yıl içinde emeklilik için para biriktirmenin önemsiz hale geleceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar dünyanın en zengin insanı ile aynı fikirde değil.

Enes Çırtlık

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu kez geçtiğimiz ocak ayında katıldığı "Moonshots with Peter Diamandis" podcast'inde yaptığı finansal geleceğe ilişkin sarsıcı açıklamalarla gündemde.

"EMEKLİLİK İÇİN PARA BİRİKTİRMEK KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, podcast'te 10 veya 20 yıl içinde emeklilik için para biriktirmenin önemsiz hale geleceğini savundu. Ünlü milyarder, "10 veya 20 yıl içinde emeklilik için para biriktirmek konusunda endişelenmeyin. Bunun bir önemi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'a göre; yapay zeka, enerji ve robotikteki ilerlemeler herkes için öylesine bir kaynak "bolluğu" yaratacak ki emeklilik için para biriktirmek önemsiz hale gelecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar ise Elon Musk ile aynı fikirde değil. Onlara göre emeklilik için kesinlikle para biriktirmek gerekiyor.

Hatta bir uzman, Musk'ın spekülasyonu tehlikeli ve yanıltıcı bir mesaj gönderdiği düşüncesinde.

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk para emeklilik emekli
