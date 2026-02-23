HABER

Elon Musk gibi isimler istiyor! OpenAI CEO'su Sam Altman noktayı koydu: "Saçma"

OpenAI CEO'su Sam Altman, uzay tabanlı veri merkezi fikrini mevcut koşullar altında saçma bulduğunu açıkladı. Elon Musk ve Jeff Bezos da dahil birçok isim, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmayı düşünüyor.

Enes Çırtlık

Elon Musk ve Jeff Bezos gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimleri yapay zeka veri merkezlerini uzaya taşımayı tartışırken, OpenAI CEO'su Sam Altman bu fikre şimdilik kapıları kapattı.

"SAÇMA" OLARAK NİTELENDİRDİ

Tom's Hardware'de yer alan habere göre; The Indian Express tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Altman, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, veri merkezlerini uzaya yerleştirme fikrinin açıkçası saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sam Altman, bunun günün birinde mantıklı hale gelebileceğini, ancak fırlatma maliyetleri ve uzayda bozuk bir GPU'nun nasıl tamir edileceği konusuna dikkat çekerek henüz o noktada olunmadığını söyledi.

FIRLATMA MALİYETİ VE RADYASYON ENGELİ

Haberde yer alan verilere göre, bir SpaceX roketi kullanarak alçak Dünya yörüngesine (LEO) 800 kilogram fırlatmanın maliyeti 5,6 milyon doları buluyor. Oysa Nvidia'nın NVL72 GB200 raf ölçekli çözümlerinden sadece birinin ağırlığı, veri merkezi ölçeğindeki bağlantı, soğutma ve güç altyapısı hariç 1.360 ila 1.472 kilogram. Bu nedenle indirimli fiyattan bile olsa veri merkezlerini uzaya fırlatmak günümüzde son derece pahalı bir iş gibi duruyor.

Maliyetlerin yanı sıra donanımların uzay şartlarına dayanıklılığı da büyük bir engel. Nvidia'nın B200/B300 gibi yapay zeka hızlandırıcılarını üretmek için kullanılan TSMC'nin N4 (4nm) gibi ileri teknoloji üretim süreçleri radyasyona karşı dayanıklı değil. Radyasyona dayanıklı üretim teknolojilerinin ise oldukça eski (örneğin 90nm) olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla uzaya uygun donanımlar ortaya çıkmadan önce yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Donanımlara ek olarak endüstrinin uzaya uygun soğutma ve milyonlarca yapay zeka hızlandırıcısına güç sağlayabilecek güç üretim teknolojilerini de geliştirmesi gerekiyor. Haberde, Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i gibi şirketlerin bu altyapıyı geliştirmeye geleneksel veri merkezi şirketlerinden daha yakın olduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
uzay Elon Musk Jeff Bezos yapay zeka OpenAI
