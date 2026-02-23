HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mesut Özarslan'dan tartışma yaratacak Mansur Yavaş sözleri! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan dikkat çeken Mansur Yavaş sözleri geldi. Özarslan, "Ben CHP’den istifa ettim, üstümden 100 ton yük kalktı. Allah kurtardı beni. Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın" dedi. Açıklamasının devamında Özarslan "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ankete sokulmadan hemen açıklandı. Bu bile Mansur Yavaş’ın aday gösterilmeyeceğinin delilidir" dedi.

Mesut Özarslan'dan tartışma yaratacak Mansur Yavaş sözleri! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"
Recep Demircan

CHP’den istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan tv100’e açıklamalarda bulundu. Mesut Özarslan’ın açıklamalarını tv100 yorumcusu Sinan Burhan, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında aktardı.

Mesut Özarslan dan tartışma yaratacak Mansur Yavaş sözleri! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın" 1

"ALLAH MANSUR BEY'İ CHP'DEN KURTARSIN"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın tv100 yorumcusu Sinan Burhan’a aktardığı açıklamaları şöyle oldu:

"Ben CHP’den istifa ettim, üstümden 100 ton yük kalktı. Allah kurtardı beni. Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın! CHP’den kurtulursa Mansur Bey rahatlar. Keçiören halkı bana dua ediyor istifa ettiğim için. Keçiörenli hizmetlerimizden memnun, Ramazan ayını dolu dolu geçiriyoruz, Keçiören’de hizmet ediyoruz.

Mesut Özarslan dan tartışma yaratacak Mansur Yavaş sözleri! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın" 2

Gazeteci Sinan Burhan

"ADAY GÖSTERİLMEYECEĞİNİN DELİLİDİR"

Ekrem İmamoğlu’nu ankete sokarak mı aday gösterdiler? Mansur Yavaş’a gelince ‘anketlere bakarız’ diyorlar, bir de ‘seçime yakın açıklarız’ deniyor. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ankete sokulmadan hemen açıklandı. Bu bile Mansur Yavaş’ın aday gösterilmeyeceğinin delilidir."

23 Şubat 2026
23 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtıSokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı
Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş açıklaması: "Özellikle ona çok şaşırdım" Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş açıklaması: "Özellikle ona çok şaşırdım"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Mesut Özarslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.