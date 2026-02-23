Mesut Özarslan'dan tartışma yaratacak Mansur Yavaş sözleri! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

CHP’den istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan tv100’e açıklamalarda bulundu. Mesut Özarslan’ın açıklamalarını tv100 yorumcusu Sinan Burhan, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında aktardı.

"ALLAH MANSUR BEY'İ CHP'DEN KURTARSIN"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın tv100 yorumcusu Sinan Burhan’a aktardığı açıklamaları şöyle oldu:

"Ben CHP’den istifa ettim, üstümden 100 ton yük kalktı. Allah kurtardı beni. Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın! CHP’den kurtulursa Mansur Bey rahatlar. Keçiören halkı bana dua ediyor istifa ettiğim için. Keçiörenli hizmetlerimizden memnun, Ramazan ayını dolu dolu geçiriyoruz, Keçiören’de hizmet ediyoruz.

Gazeteci Sinan Burhan

"ADAY GÖSTERİLMEYECEĞİNİN DELİLİDİR"

Ekrem İmamoğlu’nu ankete sokarak mı aday gösterdiler? Mansur Yavaş’a gelince ‘anketlere bakarız’ diyorlar, bir de ‘seçime yakın açıklarız’ deniyor. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ankete sokulmadan hemen açıklandı. Bu bile Mansur Yavaş’ın aday gösterilmeyeceğinin delilidir."