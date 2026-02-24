HABER

Cemre Vakfının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi! Ünlü isimler katıldı

Cemre Vakfının tanıtım programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa sanat, spor ve iş dünyasında birçok ünlü isim katıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin çevre vizyonuna sivil toplum kanadından güçlü bir soluk getirmesi planlanan Cemre Vakfının tanıtım programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

ACUN ILICALI DA KATILDI

Programa ayrıca Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Mandal, Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, vakfın mütevelli heyetinde bulunan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Osman Arslan, Serdar Karagöz, Engin Altan Düzyatan, Oğuzhan Serinkaya haricinde Acun Ilıcalı ve çok sayıda ünlü davetli de katıldı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe yöneticisi Murat Salar da davete katılan isimler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında ünlü isimlerle bir araya geldi.

