Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Mahkeme kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok tepki gösterdiği ve ihracı için hemen harekete geçeceği isim belli oldu.

Ufuk Dağ

CHP'de yeni dönemi için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi çalışmaları hızlandırdı. Göreve başlamasıyla beraber bazı isimlerin ihracı bekleniyor. Bu isimlerden bir kişi ön plana çıktı. Söz konusu ismin geri dönüşü olmaksızın ihracı bekleniyor.

GENEL MERKEZ KRİZİ

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından tarihinin en hareketli günlerini yaşayan CHP'de pazar günü Genel Merkez krizi yaşanmıştı. Ekiplerin müdahalesine CHP'li isimler dirense de Özgür Özel'in binadan ayrılmasıyla Genel Merkez'in tahliyesi sona ermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği ise günlerdir merak konusuydu. Dün önce 28 Mayıs olarak açıklanan tarih daha sonra 30 Mayıs olarak güncellendi. Kılıçdaroğlu bayramlaşma vesilesiyle yeni göreviyle birlikte ilk kez 30 Mayıs'ta Genel Merkez'e gelmiş olacak.

İHRAÇLAR BEKLENİYOR

Günlerdir tartışılan bir diğer konu ise yeni dönemde CHP'de kimlerin görevine devam edip kimlerin ayrılacağı. Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesiyle geleceği de bir diğer iddiaydı.

AFFETMEYECEĞİ İSİM...

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat yaptığı açıklamada, "Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." ifadelerini kullanmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve başlamasıyla beraber affetmeyeceği ve kesin ihracı için harekete geçeceği bir isim var. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.

BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Genel Merkez'deki tahliye gerginliği yaşanırken Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullanmıştı;

“Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne, herkese sesleniyorum: Sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Buraya davet ediyorum. Partiye, örgüte, genel merkeze, milli iradeye herkes sahip çıkmalı. Burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlar geliyor. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yazık, yazık, yazık…

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların yıllardır verdiği emekler haram zıkkım olsun. Allah onları kahretsin. Yaklaşık iki yıldır illegal bir şekilde çalışan ofis, ‘seçim otobüsleri niye geziyor’ diye seçim otobüslerini ihbar ediyor, seçim otobüslerinin şoförleri gözaltına alınıyor. İl başkanlarımız gözaltına alınırken, delegeler gözaltına alınırken buraya mafya getiriliyor. Ve burada birkaç tane sözde milletvekili var.”

KILIÇDAROĞLU'NUN RADARINA GİRDİ

Başarır'ın bu açıklamalarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği ve kesin ihracı için hemen harekete geçeceği belirtildi.

