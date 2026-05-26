CHP'de gözler İzmir'de! Özgür Özel mitingi öncesi yer polemiği

İzmir'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Özgür Özel bugün İzmir'de miting yapacağını duyurdu ve yer olarak Cumhuriyet Meydanı'nı işaret etti. Valilik ise alan kapasitesinin yetersiz olacağını belirterek mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılmasını istedi. Özgür Özel tarafı yer konusunda ısrarı sürdürürken, güvenlik güçleri mitingin yapılması planlanan alanda güvenlik önlemleri aldı.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim sürüyor. Bir yandan yeni parti iddiaları konuşulurken, Özgür Özel İzmir'de miting yapacağını duyurmuştu.

"CUMHURİYET MEYDANI'NDA AĞIRLAYACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Genel merkezimize yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmayı İzmir'de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızı hep birlikte İzmir'imizde, Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlayacağız" diyerek partilileri ve vatandaşları 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

VALİLİK MİTİNGİN GÜNDOĞDU MEYDANI'NA TAŞINMASINI İSTEDİ

İzmir'de ise miting yeri konusunda görüş ayrılığı var. 12 Punto'da yer alan habere göre İzmir Valiliği, alan kapasitesinin yetersizliğini gerekçe göstererek etkinliğin Gündoğdu Meydanı'na taşınmasını istedi. Özgür Özel ve kurmayları ise Cumhuriyet Meydanı'nda ısrarcı. Özel, mitingi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini valiliği bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan İzmir'den de görüntüler gelmeye başladı. Mitingin yapılması planlanan alanda güvenlik önlemleri alındı.

TANAL: "MİTİNG ALANLARINI KAPATIK HALKLA BULUŞMAYI ENGELLİYORLAR"

Öte yandan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Tanal, "Önce kurultayı tartışmaya açtılar. Sonra CHP Genel Merkezi’ni polis ablukasına aldılar. Şimdi de miting alanlarını kapatıp halkla buluşmayı engelliyorlar. Yapılan iş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi alanını daraltıyor, AK Parti’nin siyasi alanını genişletiyor.

Mesele güvenlik değil. Mesele, CHP’nin milletle buluşmasından duyulan rahatsızlık. Butlan kararının arkasına sığınanlar şunu iyi görsün: Yaptığınız iş demokrasiye değil, iktidarın siyasi hesaplarına yarıyor. Ama unutmayın: Meydanlara bariyer kurabilirsiniz, milletin vicdanına kuramazsınız" ifadelerine yer verdi.

