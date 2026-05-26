CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi? Kılıçdaroğlu'ndan iddialara açıklama geldi

CHP'de mutlak butlan kararı ardından başlayan gerilim sürüyor. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuştu. “Kavga edenlerin bu çatı altında yeri yok” mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun, disiplin mekanizmasını devreye sokmaya hazırlandığı belirtilirken; Özgür Özel’in Meclis’teki grup başkanlığı sıfatına ilişkin de kritik bir süreç yürütüldüğü iddia edildi. Öte yandan disiplin sürecinde bazı isimlerle yolların da ayrılacağı belirtildi.

Sürecin hemen başlamayacağını, önce bir komisyon oluşturulacağını aktaran Atik, buna göre kurulacak komisyonun kişiler, eylemler ve iddialarla ilgili rapor hazırlayacağı; ardından disiplin mekanizmasının işletileceğini anlattı. Atik, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu sürece dahil olabileceğini iddia etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E İKİNCİ ŞOK GELİYOR"

Atik konuya ilişkin bölümde şunları söyledi:



"Şimdi bombayı patlatıyorum. Özgür Özel’e ikinci şok geliyor. Genel Başkanlık gidince kendisini Grup Başkanı seçtirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog hâlinde... Meclis Başkanlığı “Bu Grup Başkanlığı geçersizdir” demiş. Meclis’in internet sitesinde de gerekli düzeltme yapılacak. Şu an taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel 'Grup Başkanlığı' titrini kullanamayacak. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır"

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLADI; ARINACAĞIZ, KAZANACAĞIZ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki olaylarla ilgili olarak, açıklamasını yaptığı belirtildi.

Evde Bülen Kuşoğlu'nun olduğunu da aktaran Atik, ilgili bölümde şunları söyledi: "CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız.

Herkes Kemal Beyi terk ettiğinde o yanında durdu. Özel’e partiyi teslim ederken de titizlikle hesapları inceleyerek devretmişti. Şu an CHP'nin kasasında ne kadar para olduğunu sordum. 1 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtildi ancak detaylı bir inceleme yapılacak. Banka hesaplarında tedbir var. Bu sebeple iyice bakılıp ondan sonra bir sıkıntı varsa ortaya çıkacaktır. Unutmayalım ki Kılıçdaroğlu iyi bir hesap uzmanı. Genel merkezin araçlarının tamamı da henüz teslim edilmemiş. Önümüzdeki günlerde eksik araçlar da gelecektir herhalde... Sonuçta partinin malı. Araçlara elektronik temizlik yapılacak."

İLHAN KESİCİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU: "ÖNCELİĞİMİZ PARTİ İÇİ SÜREÇLER"

Ayrıca İlhan Kesici bölümü de dikkat çekti. Basına yansıyan bazı haberlerde Kılıçdaroğlu'nun İlhan Kesici'yi cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti. Atik konuyla ilgili olarak ise şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi pazartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. MYK’yı yani Genel Başkan Yardımcılarını belirleyecek. Daha net bir isim yokmuş. Fakat Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un kendilerine teklif edilen görevi reddettiğine dair haberler çıktı. Bunu Kılıçdaroğlu’nun ekibine sordum ve 'Bir teklif yok ki reddedilsin. Henüz isimler bile belli değil. Kılıçdaroğlu değerlendiriyor' cevabını aldım. Aynı şey Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. İlhan Kesici’nin ismi yazıldı 'Şu an gündemde olan bir konu değil. Önceliğimiz parti ile ilgili süreçler' denildi"