Yağmurun ardından Demirci semalarında renk cümbüşü

Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan yağış sonrası ilçe semalarında oluşan gökkuşağı, vatandaşlara görsel şölen sundu. Ortaya çıkan manzara cep telefonlarıyla kaydedildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış gün boyunca etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle ilçe genelinde bazı kara yollarında su birikintileri oluştu.
Yağışın etkisini azalttığı sırada ise ilçe merkezi üzerinde gökkuşağı oluştu. Demirci semalarında beliren gökkuşağı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Gökyüzünde oluşan renk cümbüşünü fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. İlçe merkezinden net şekilde görülen gökkuşağı, kısa süreliğine de olsa vatandaşlara güzel anlar yaşattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

