Şehirlerarası yolcu otobüsü Çevreyolu’nda refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza, Alanya - Antalya D-400 Kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Barbaros Aslanyay’ın kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsünün Yemişli Mesire Alanı önüne geldiğinde sürücüsü ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, yaklaşık 100 metre refüjde gittikten sonra palmiyeye çarparak yağmur suyu tahliye kanaletinde askıda kalması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi in ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün Kurban Bayramı öncesinde ek sefer düzenlemek için özel bir firmada kiraladığı, kaza sırası da şoför dışında kimsenin olmadığı bildirildi. Kazanın ardından yolun bir bölümü kapanırken D-400 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



