Özgür Özel'den eski PM'nin dönüşüne ilk yorum! "Onlar düştü"

Bugün İzmir'de Özgür Özel hareketliliği yaşanıyor. Özel, kentte alınan güvenlik önlemleri hakkında "Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok. İzmirliler neredeyse orada bayramlaşırız" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca CHP'de eski PM'nin göreve dönüşü hakkında da dikkat çeken bir yorum yaptı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel bugün İzmir'e geldi. Partililerle ve halkla bayramlaşacağını belirten Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PLANLANMIŞ BİR MİTİNG YOK"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Arkadaşlar havaalanında bir karşılamadan ziyade bayramlaşmak istediğini söyledi. Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok. Partililerle merhabalaşıp bayramlaşacağız.
  • O meydan il başkanlığımızın hemen yanında, korkmuşlar, meydanı çevirmişler, böyle bir şeye gerek yok. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz.

"SEÇİM KAYBEDİNCE BAŞKA YOLLARA GİDERSEN MİLLETTE KARŞILIĞI OLMAZ"

  • İnsanlar, halk, partililer bir şey istiyorsa o istenen şey olur. AK Parti’yi kuran irade de odur, seçim kazandıran da odur, iktidarda tutan da iktidardan götürecek olan da odur. Sen seçim kaybedince başka yollara gidersen bunun millette karşılığı olmaz.
  • Bir kez daha herkes şapkasını önüne koyup düşünsün. Ben gücü demokrasiye, halka olan inancımdan alıyorum.

"İZMİRLİLER NEREDEYSE ORADA BAYRAMLAŞIRIZ"

  • Kayyumların, butlanların, diktatörlerin yalnızlıkları başka yalnızlıklara benzemez. Bugün önümüze konulacak her bariyer milletin önüne konmuş bariyerdir. Biz öyle bir bariyeri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse orada bayramlaşırız.
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

  • Hızla savcılığa çıkarılmasını bekleriz. Bir belediye başkanına sorulacak soru bellidir. Bir belediye başkanını sabah vakti gözaltına alıyorsanız yaptığınız işlem siyasidir. İzmir'de memnuniyet anketinde en yüksek çıkan Güzelbahçe'ydi. Mustafa Başkan ve değerli eşleri, evlatlarını kaybettiler. 30 yaşında evlatlarını. 5 yaşında kız torunları onlara emanet. Kendisiyle birlikte eşini de gözaltına almışlar.
CHP'DE ESKİ PM'NİN GÖREVE DÖNMESİ

  • Onlar düşmüştür, düşmesi lazım. Onlardan medet umuyorlarsa çok daha zor duruma düşerler.
