Adana'da 'Sahte hoca' operasyonu! Duayı okuyamayan şahıs işçi çıktı

Adana’da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıkta ‘Sahte hoca’ denetimi yapıldı. Kuran-ı Kerim ile dolaşıp dua okuyup para alan şahıslar tek tek teste tabi tutuldu. Görevli imam tarafından dua okuması istenen bir şahıs, duayı okuyamayınca mezarlıktan çıkartıldı. "Hocayım" diyen şahıs işçi çıktı. İsmini vermeyen şahıs, "Ben dua okuyorum. İmam veya müezzin değilim, işçi olarak çalışıyorum" dedi.

Adana'da Kurban Bayramı arefesinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlık’ta "Sahte hoca" denetimi gerçekleştirildi. Mezarlık görevli imam ve güvenliklerinin sahte hocalara karşı gerçekleştirdiği denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua, sonra da Yasin Suresi okutuldu. Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan dışarı çıkartıldı.

"HOCAYIM" DEDİ, "İŞÇİ" ÇIKTI

Öte yandan, elinde Kuran-ı Kerim ile gezerken durdurulan bir şahıs, görevlilerin söylediği duayı okuyamadı. Kuran-ı Kerim okuması söylenen şahıs, onu da yapamayınca güvenlik görevlilerince mezarlıktan çıkartıldı.

"NORMALDE BEN KURAN-I KERİM OKUYORUM"

İsmini açıklamayan sahte hoca, "Ben dua okuyorum. İmam veya müezzin değilim, işçi olarak çalışıyorum. Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum. Hocanın sorduğunu bilemedim" dedi.

VATADANŞLAR DENETİMİ YARARLI BULDU

Mezarlığa ailesiyle ziyarete gelen Fikret Tarnış isimli vatandaş ise, "Eskiden burada çok fazla sahte hoca olurdu. Denetimler sonrası çok azalmış. Hatta biz hiç görmedik. Dua ile insanların duygularının istismar edilmesi çok yanlış" dedi.
Kaynak: İHA

