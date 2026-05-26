İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Kılıçdaroğlu yönetimi talep etmiş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusunun ardından partinin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi hakkında ilk kez konuştu.

El Cezire'den Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Çiftçi, "polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesinin siyasi bir karar olmadığını" söyledi.

"KARAR YARGI TARAFINDAN VERİLDİ"

Çiftçi, yaşananların "CHP üyeleri ve parti içindeki çevreler tarafından açılan davalar sonucunda verilen bir yargı kararının uygulanması" olarak tanımladı.

Sürecin tamamının "CHP'deki bazı isimlerin ve komisyon üyelerinin yargıya sunduğu taleplerle başladığını ve bu talepler doğrultusunda ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildiğini" ifade etti.

Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güçlerimiz, mahkeme kararlarını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir.

Türkiye, bir hukuk devleti olarak, yargının verdiği kararı uygulamak için gerekeni yapmıştır. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, yargı kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereklerini yerine getirmiştir."