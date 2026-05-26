Muharrem İnce eski partisinin otobüsünü Özgür Özel'e verdi

Ufuk Dağ

CHP'de mutlak butlan kararının ardından ilk mitingini İzmir'de gerçekleştiren Özgür Özel'e Muharrem İnce'den dikkat çeken bir jest geldi.

Mutlak butlan kararıyla beraber hareketli günlere giren CHP'de, Özgür Özel ilk mitingi için İzmir'de kollarını sıvadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Özgür Özel'in İzmir’de düzenleyeceği miting öncesi gerginlik yaşandı. Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca, polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

İNCE'DEN OTOBÜS JESTİ

Geçtiğimiz yıl Özgür Özel’in çağrısıyla partiye geri dönen eski Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin hamlesi dikkat çekti.

Parti genel merkezine ait araçların Özgür Özel’in kullanımından alınması üzerine devreye giren İnce, kendi seçim otobüsünü Özel’e tahsis etti.

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

